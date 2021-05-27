Президент ЦАР обсудил перспективы сотрудничества с Анголой во время визита в Луанду

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27 мая 17:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:17
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
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Президент ЦАР обсудил перспективы сотрудничества с Анголой во время визита в Луанду

ЦАР
Президент ЦАР обсудил перспективы сотрудничества с Анголой во время визита в Луанду
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 27 мая. Лидер Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера совершил краткий рабочий визит в Анголу. Его сопровождали глава МИД Сильви Байпо-Темон, пресс-секретарь Альберт Ялоке Мокпем и начальник канцелярии президента Обед Намсио.

Встреча состоялась по инициативе лидера Анголы Жоау Лоренсу. Стороны обсудили оживление и укрепление дипломатических отношений, а также развитие выгодных для обеих стран проектов.

В качестве примера, демонстрирующего желание укрепить сотрудничество между государствами, приводится открытие воздушного доступа в Банги для ангольской авиакомпании TAAG.

Также страны договорились в ближайшее время назначить экспертов, в задачи которых войдет изучение перспективных направлений, по которым Ангола и ЦАР могут продолжить развитие двусторонних связей.

Визит Туадера в Луанду стал очередным подтверждением курса властей ЦАР на всестороннее развитие государства. После разгрома вооруженных группировок, действовавших в республике, правительство переключилось на восстановление национальной экономики, пострадавшей от бандитов. Одной из важнейших задач в этом направлении стал поиск иностранных партнеров, среди которых центральное место занимает Россия.

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африка цар
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