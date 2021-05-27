Президент ЦАР обсудил перспективы сотрудничества с Анголой во время визита в Луанду

Банги, 27 мая. Лидер Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера совершил краткий рабочий визит в Анголу. Его сопровождали глава МИД Сильви Байпо-Темон, пресс-секретарь Альберт Ялоке Мокпем и начальник канцелярии президента Обед Намсио.

Встреча состоялась по инициативе лидера Анголы Жоау Лоренсу. Стороны обсудили оживление и укрепление дипломатических отношений, а также развитие выгодных для обеих стран проектов.

В качестве примера, демонстрирующего желание укрепить сотрудничество между государствами, приводится открытие воздушного доступа в Банги для ангольской авиакомпании TAAG.

Также страны договорились в ближайшее время назначить экспертов, в задачи которых войдет изучение перспективных направлений, по которым Ангола и ЦАР могут продолжить развитие двусторонних связей.

Визит Туадера в Луанду стал очередным подтверждением курса властей ЦАР на всестороннее развитие государства. После разгрома вооруженных группировок, действовавших в республике, правительство переключилось на восстановление национальной экономики, пострадавшей от бандитов. Одной из важнейших задач в этом направлении стал поиск иностранных партнеров, среди которых центральное место занимает Россия.