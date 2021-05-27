Политолог Рар пояснил причину нервной реакции Запада на инцидент с Ryanair

Москва, 27 мая. Политолог Александр Рар назвал главную причину резкой реакции западных политиков на инцидент с экстренной посадкой самолета в аэропорту в Минске.

По итогам приземления в аэропорту Минска авиалайнера ирландской авиакомпании Ryanair был арестован гражданин Белоруссии Роман Протасевич, обвиняемый в экстремизме, что в итоге получило широкий международный резонанс. Данный инцидент стал темой для обсуждения в эфире радиопрограммы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым на «Вести ФМ». Гостю программы немецкому политологу Александру Рару ведущий задал вопрос по поводу причины нынешней чрезвычайно «нервической реакции на произошедшее в Белоруссии».

Эксперт отметил, что подобные инциденты ранее происходили в мировой практике не один раз. В качестве примера он напомнил, как в Австрии подобным образом посадили самолет президента Боливии. Однако этот случай имеет ряд принципиальных отличий.

«В данном случае это коснулось европейского самолета, европейских граждан в ситуации, когда Запад заваливает Белоруссию санкциями. И это воспринимается европейцами как больная ужасно сильная пощечина Европейскому союзу», — заявил Рар, отмечая, что этот инцидент схож с тем публичным оскорблением, которое ЕС ранее заслуженно получило со стороны РФ: «Также ЕС просто эмоционально обиделся на то, что во время визита главы МИД ЕС Борреля в Москву Россия начала высылать дипломатов — это в Европе расценивали, как афронт».

Политолог высказал уверенность по поводу того, что именно в этом кроется внезапный всплеск западной «злобы на Лукашенко».

«Заслуженно, не заслуженно – это никого не интересовало ЕС дали пощечину, его обидели, его попытались поставить на место — это не прощают, потому что ЕС со своей точки зрения считает, что с ним так разговаривать нельзя», — резюмировал Рар.

Ранее Рар указал на причину развития глобального конфликта Запада с Россией.