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27 мая 17:18
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новостей
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
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Политолог Рар пояснил причину нервной реакции Запада на инцидент с Ryanair

Политика
Политолог Рар пояснил причину нервной реакции Запада на инцидент с Ryanair
pixabay.com  /  cadiju1968

Москва, 27 мая. Политолог Александр Рар назвал главную причину резкой реакции западных политиков на инцидент с экстренной посадкой самолета в аэропорту в Минске.

По итогам приземления в аэропорту Минска авиалайнера ирландской авиакомпании Ryanair был арестован гражданин Белоруссии Роман Протасевич, обвиняемый в экстремизме, что в итоге получило широкий международный резонанс. Данный инцидент стал темой для обсуждения в эфире радиопрограммы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым на «Вести ФМ». Гостю программы немецкому политологу Александру Рару ведущий задал вопрос по поводу причины нынешней чрезвычайно «нервической реакции на произошедшее в Белоруссии».

Эксперт отметил, что подобные инциденты ранее происходили в мировой практике не один раз. В качестве примера он напомнил, как в Австрии подобным образом посадили самолет президента Боливии. Однако этот случай имеет ряд принципиальных отличий.

«В данном случае это коснулось европейского самолета, европейских граждан в ситуации, когда Запад заваливает Белоруссию санкциями. И это воспринимается европейцами как больная ужасно сильная пощечина Европейскому союзу», — заявил Рар, отмечая, что этот инцидент схож с тем публичным оскорблением, которое ЕС ранее заслуженно получило со стороны РФ: «Также ЕС просто эмоционально обиделся на то, что во время визита главы МИД ЕС Борреля в Москву Россия начала высылать дипломатов — это в Европе расценивали, как афронт».

Политолог высказал уверенность по поводу того, что именно в этом кроется внезапный всплеск западной «злобы на Лукашенко».

«Заслуженно, не заслуженно – это никого не интересовало ЕС дали пощечину, его обидели, его попытались поставить на место — это не прощают, потому что ЕС со своей точки зрения считает, что с ним так разговаривать нельзя», — резюмировал Рар.

Ранее Рар указал на причину развития глобального конфликта Запада с Россией.

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санкции белоруссия ес минск политика
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