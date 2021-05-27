Пожилым людям при вакцинации «КовиВаком» может потребоваться третья доза

Москва, 27 мая. Людям старшего возраста при вакцинации от COVID-19 препаратом «КовиВак» может понадобиться третья доза. Об этом сообщил генеральный директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

По его словам, у пожилых граждан может сложиться ситуация, при которой нужно будет сделать третью инъекцию. Ишмухаметов объяснил это тем, что иммунный ответ у них может быть не такой активный и не такой выраженный. Однако доказать это возможно только в ходе третьей фазы испытаний, а затем уже вносить соответствующие правки в инструкции.

Ишмухаметов ранее анонсировал начало третьего этапа исследований вакцины от коронавируса «КовиВак». Центр им. Чумакова сейчас ожидает решения Минздрава РФ по этому поводу.