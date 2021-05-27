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27 мая 17:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
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Центробанк сообщил об увеличении долговой нагрузки россиян до 11,9%

Экономика
Центробанк сообщил об увеличении долговой нагрузки россиян до 11,9%
Невские Новости  /  Евгения Авраменко

Москва, 27 мая. Долговая нагрузка россиян на конец первого квартала 2021 года достигла 11,9% располагаемых доходов населения, следует из «Обзора финансовой стабильности» Центробанка РФ.

По сведениям регулятора, темпы кредитования опережают рост доходов населения. В результате за период с третьего квартала 2020 года по первый квартал 2021 года долговая нагрузка граждан увеличилась с 10,7% до 11,9%.

Как отмечают в ЦБ, качество кредитного портфеля пока превосходит ожидания, имевшие место в начале пандемии. По 75% реструктурированных потребкредитов срок реструктуризации завершился 1 января 2021 года. Согласно оценке ЦБ, в 2021 году объем потерь по реструктурированным потребкредитам не превысит 80-90 млрд рублей.

Финансовые результаты банков позволяют полностью покрыть вероятные потери по реструктурированным кредитам. Кроме того, банковский сектор располагает существенным запасом капитала, который при необходимости может быть использован для абсорбирования указанных потерь.

Экономист Михаил Беляев ранее рассказал о мерах Центробанка по борьбе с кредитными «пузырями». Он считает, что финансовые организации должны создавать резервы под любые кредиты для компенсации возможных потерь.

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банки кредиты центробанк рф
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