Центробанк сообщил об увеличении долговой нагрузки россиян до 11,9%

Москва, 27 мая. Долговая нагрузка россиян на конец первого квартала 2021 года достигла 11,9% располагаемых доходов населения, следует из «Обзора финансовой стабильности» Центробанка РФ.

По сведениям регулятора, темпы кредитования опережают рост доходов населения. В результате за период с третьего квартала 2020 года по первый квартал 2021 года долговая нагрузка граждан увеличилась с 10,7% до 11,9%.

Как отмечают в ЦБ, качество кредитного портфеля пока превосходит ожидания, имевшие место в начале пандемии. По 75% реструктурированных потребкредитов срок реструктуризации завершился 1 января 2021 года. Согласно оценке ЦБ, в 2021 году объем потерь по реструктурированным потребкредитам не превысит 80-90 млрд рублей.

Финансовые результаты банков позволяют полностью покрыть вероятные потери по реструктурированным кредитам. Кроме того, банковский сектор располагает существенным запасом капитала, который при необходимости может быть использован для абсорбирования указанных потерь.

Экономист Михаил Беляев ранее рассказал о мерах Центробанка по борьбе с кредитными «пузырями». Он считает, что финансовые организации должны создавать резервы под любые кредиты для компенсации возможных потерь.