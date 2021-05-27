Дочери Заворотнюк хочется плакать из-за ужасных сплетен вокруг онкобольной мамы

Москва, 27 мая. Слухи о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк со временем не утихают. О своей реакции на разного рода домыслы рассказала ее дочь Анна.

Блогер в очередной раз решила пообщаться со своими фолловерами в социальной сети Instagram. Пользователи поинтересовались, как Заворотнюк-младшая относится к сплетням, которые активно появляются в Сети о ее онкобольной маме.

Звездная наследница отметила, что давно привыкла к слухам, но они все равно не перестают ее пугать. Порой от очередной информации ей хочется плакать.

«Сплетни всегда были, я уже давно привыкла. Сейчас они порой настолько ужасны, что плакать хочется просто от степени жестокости», — призналась модель.

Дочь Заворотнюк отметила, что понимает, почему так происходит. Поскольку ее семья изначально приняла решение не комментировать состояние звезды ситкома «Моя прекрасная няня», представителям желтой прессы ничего не остается, кроме как додумывать информацию.

Недавно в Сети появились данные об ухудшении состояния здоровья актрисы. По словам ее знакомой, Заворотнюк практически лишилась волос, но не планирует покидать страну, поскольку отечественные специалисты дают хорошие прогнозы на лечение.