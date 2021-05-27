Forbes внес детей Дурова в рейтинг самых богатых наследников

Москва, 27 мая. Дети основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова впервые попали в число богатейших наследников России по версии журнала Forbes.

Состояние российского бизнесмена оценивается в 17,2 млрд долларов. У Дурова есть два ребенка — сын и дочь — которые, если бы сейчас разделили наследство, получили бы по 8,6 млрд долларов.

В рейтинг богатейших наследников они попали сразу на шестое место.

Первое место в рейтинге Forbes по-прежнему занимает единственный сын одного из владельцев «Лукойла» Вагита Алекперова. На второй строчке располагается Виктория Михельсон – дочь совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона. Заключает тройку лидеров Джахангир Махмудов, занимающий должность директора по трансформации компании УГМК, принадлежащей его отцу Искандеру Махмудову.

Титул богатейшего человека мира сейчас носит глава Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Его состояние достигает 186,3 млрд долларов.