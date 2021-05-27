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27 мая 17:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
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Forbes внес детей Дурова в рейтинг самых богатых наследников

Экономика
Forbes внес детей Дурова в рейтинг самых богатых наследников
instagram.com  /  @durov

Москва, 27 мая. Дети основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова впервые попали в число богатейших наследников России по версии журнала Forbes.

Состояние российского бизнесмена оценивается в 17,2 млрд долларов. У Дурова есть два ребенка — сын и дочь — которые, если бы сейчас разделили наследство, получили бы по 8,6 млрд долларов.

В рейтинг богатейших наследников они попали сразу на шестое место.

Первое место в рейтинге Forbes по-прежнему занимает единственный сын одного из владельцев «Лукойла» Вагита Алекперова. На второй строчке располагается Виктория Михельсон – дочь совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона. Заключает тройку лидеров Джахангир Махмудов, занимающий должность директора по трансформации компании УГМК, принадлежащей его отцу Искандеру Махмудову.

Титул богатейшего человека мира сейчас носит глава Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Его состояние достигает 186,3 млрд долларов.

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forbes рейтинг дуров наследники
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