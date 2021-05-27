Захарова в ответ на заявление Дуды о России напомнила о действиях Польши в Ираке

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27 мая 17:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
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Захарова в ответ на заявление Дуды о России напомнила о действиях Польши в Ираке

Политика
Захарова в ответ на заявление Дуды о России напомнила о действиях Польши в Ираке
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 27 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о действиях польских солдат в качестве ответа на заявление главы страны Анджея Дуды о Российской Федерации.

Ранее польский лидер назвал Россию «ненормальной страной». С таким заявлением Дуда выступил по случаю Дня Конституции страны в начале мая.

В качестве ответа на высказывание главы Польши официальный представитель российского внешнеполитического ведомства привела пример «нормальности» по-польски.

«Ирак после начала американо-натовской войны против этой страны был разделен на четыре военные зоны. Одна зона была передана под командование польского контингента. В Ираке были размещены польские гарнизоны», — заявила Захарова.

По ее словам, польские солдаты на протяжении нескольких лет убивали в Ираке не только иракцев, но и товарищей по оружию.

Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Чепа призвал внести Польшу в список недружественных стран.

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польша захарова мид рф
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