Москва, 27 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о действиях польских солдат в качестве ответа на заявление главы страны Анджея Дуды о Российской Федерации.

Ранее польский лидер назвал Россию «ненормальной страной». С таким заявлением Дуда выступил по случаю Дня Конституции страны в начале мая.

В качестве ответа на высказывание главы Польши официальный представитель российского внешнеполитического ведомства привела пример «нормальности» по-польски.

«Ирак после начала американо-натовской войны против этой страны был разделен на четыре военные зоны. Одна зона была передана под командование польского контингента. В Ираке были размещены польские гарнизоны», — заявила Захарова.

По ее словам, польские солдаты на протяжении нескольких лет убивали в Ираке не только иракцев, но и товарищей по оружию.

Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Чепа призвал внести Польшу в список недружественных стран.