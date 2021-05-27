Экспериментировать с внешностью, пробовать новые оттенки, уверенно маскировать седину или подчеркивать естественный оттенок локонов ― все эти возможности предлагают щадящие краски для волос без аммиака. Но что самое главное — любое из преображений не навредит здоровью волос. В этом безаммиачные составы принципиально отличаются от тех, что содержат аммиак.

Так почему же профессиональные стилисты до сих пор не перешли только на безаммиачные краски? Есть ли у них побочные эффекты? И о каких плюсах и минусах нужно знать покупательницам? Какая краска для волос без аммиака лучшая? Отвечаем на эти вопросы в обзоре ФАН.

Как работает щадящая краска для волос без аммиака

Средства для окрашивания, в которых нет аммиачного компонента, стали альтернативой привычным краскам. Их главная особенность — в щадящем воздействии на волосы. Аммиак создает высокощелочную среду в процессе окрашивания, на которую волоски реагируют изменением структуры. Они «раскрывают» кератиновые чешуйки, буквально взъерошиваются, благодаря чему красящий пигмент проникает внутрь.

При этом степень проникновения его очень высокая. Он оказывается не только в структуре внешнего кератинового слоя, но и внутри волосяного стержня. В результате естественный тон волос меняется на молекулярном уровне: единственное окрашивание аммиачным красителем никогда не позволит вернуться к натуральному оттенку.

Составы, не содержащие аммиака, действуют иначе. В них используются другие компоненты, которые заставляют волоски реагировать на краситель. Самый распространенный ― этаноламин, его альтернативы:

диаминобензол;

резорцинол.

Эти вещества со сложными названиями тоже раскрывают волосяные чешуйки, но в значительно меньшей степени. Красящий пигмент сохраняется на поверхности волосяного стержня, обволакивает его и не проникает вглубь. Благодаря этому безаммиачная краска:

не разрушает естественный пигмент волос, позволяя, при желании, вернуться к натуральному оттенку;

в меньшей степени повреждает пряди.

Федеральное агентство новостей /

Но в этих особенностях кроются и недостатки, которые характерны даже для профессиональных составов.

Меньшая стойкость, по сравнению с аммиачными красителями. Цвет сохраняется не более восьми недель. Без поддерживающей тонировки он будет ярким не более двух недель, после чего его интенсивность начнет снижаться. Сложности с закрашиванием седины. Не все безаммиачные составы способны скрыть седые пряди. Если этой формулировки на упаковке нет, значит, покупать ее для окрашивания седых волос бессмысленно. Важно выбирать специальные средства для закрашивания седины и учитывать, что их стойкость невысока. Невозможность кардинального преображения. Чтобы из темного цвета волос перейти в светлый, краситься «безаммиачкой» бессмысленно. Никакого эффекта не будет. Для этого необходимо предварительно осветлить пряди, а уже потом добиваться желаемого оттенка.

Факт. Краски для волос без аммиака для беременных использовать можно. Они не проникают ни в структуру волос, ни в кожу головы и не наносят никакого вреда ни матери, ни ребенку. Но перед применением нужно обязательно сделать тест на аллергическую реакцию. В период беременности организм женщины становится более восприимчивым к аллергенам — даже хорошо знакомое средство может вызвать неожиданный иммунный ответ.

Виды безаммиачных красок

Линейки средств для окрашивания различаются не только палитрами цветов. Составы обладают разной стойкостью — информацию об этом производители помещают на упаковке. Вот главные особенности средств, которые представлены в широкой продаже.

Стойкая краска без аммиака

Подходит для регулярного использования. Цвет сохраняется до двух месяцев, по мере потускнения его можно обновлять, не переживая о здоровье прядей. Эксперты советуют выбирать оттенок, близкий к натуральному, чтобы замаскировать первые седые волоски и сделать процесс «вымывания» пигмента почти незаметным.

Факт. Краски для домашнего применения имеют кремообразную текстуру, что упрощает их нанесение даже непрофессионалом. Их состав может быть обогащен маслами, кератином, что придает локонам блеск и ухоженный вид. При регулярном использовании их эффект накапливается: выбранный тон хорошо держится на волосах и потускнение тона становится почти незаметным.

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Тонирующая краска для волос без аммиака

Получить кардинально иной цвет с ее помощью не получится, но вот поддерживать достигнутый оттенок длительное время ― очень даже. Тонирующие краски работают еще мягче стойких: они формируют тон лишь на поверхности волосков и защищают от неприятных эффектов, которые проявляются спустя несколько недель после окрашивания.

Тонированием можно избавиться от желтизны, которая нарушает эффектный холодный тон блондов, и рыжины, которая неизменно появляется у шатенок. Тон сохраняется до шести недель, после чего можно вернуться к натуральному оттенку или окрасить волосы снова без малейшего для них вреда.

Профессиональная краска без аммиака

Такие средства предназначены для салонного применения. Обращаться к ним стоит только в случае, если есть знакомый стилист, который знает, как с ними работать, или для этого достаточно собственных навыков.

Для первого же знакомства и экспериментов на собственных волосах такая краска точно не подходит. Неверно рассчитав пропорции краски и окислителя можно получить совершенно не тот оттенок, на который вы рассчитываете. Кроме того, избыточное количество окислителя может нанести вред прядям. Поэтому для домашнего применения лучше выбирать крем-краски, максимально простые в использовании, а профессиональные средства оставить профессионалам.

Лучшая безаммиачная краска

На рынке средств для безопасного окрашивания давно появились признанные фавориты. В их линейках есть решения для домашнего применения, справиться с которыми может каждая женщина даже без посторонней помощи, и варианты для стилистов и салонного использования. В топ безаммиачных красок мы включили получившие максимум позитивных отзывов продукты, которые можно использовать дома.

L'Oreal Paris Casting Creme Gloss

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

В палитре красок без аммиака «Лореаль» ― более 40 оттенков, а значит, выбрать свой удастся женщинам со светлыми и темными волосами. Casting Creme Gloss ― стойкая краска, которая не только придает глубокий и насыщенный оттенок, но и ухаживает за локонами: восстанавливает структуру, придает им блеск и разглаживает.

Девушки отмечают, что полученный оттенок сохраняется до двух месяцев. Цвет выглядит натуральным, скрывает седину. Состав приятно пахнет, а наносить его удобно. В комплекте есть бальзам-кондиционер, которого хватает на несколько применений. Не менее важное преимущество ― стоимость, она куда ниже салонного окрашивания.

Средняя цена — 326 рублей.

ESTEL Celebrity

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Решение от популярного бьюти-бренда. Краска без аммиака «Эстель» представлена в 20 натуральных оттенках. Создает глубокий тон и эффект ламинирования, придавая локонам блеск и гладкость. В состав включен кератин, который уплотняет волоски, делает их упругими и эластичными, а также натуральные масла для интенсивного ухода.

По мнению пользовательниц, при более чем демократичной стоимости обеспечивает насыщенный цвет, который постепенно «смывается» в течение двух месяцев. Обладает приятным запахом, не портит волосы, а напротив — ухаживает за ними. Однако с сединой справляется посредственно: женщины отмечают, что для закрашивания седых волос держать состав нужно дольше рекомендованного, но иногда и это не помогает.

Средняя цена — 179 рублей.

Kapous Professional Hyaluronic Acid

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Действие тонирующих пигментов усилено эффектом гиалуроновой кислоты. Благодаря этому краска без аммиака «Капус» не только равномерно и качественно окрашивает пряди, но и восстанавливает их структуру, увлажняет, придает мягкость и выравнивает. Микромолекулы пигментов образуют плотную сетку на волосяном стержне, которая формирует стойкий цвет и выразительный блеск. В палитре более 100 оттенков ― от натуральных до экстравагантных.

По отзывам, профессиональный продукт совсем не сушит пряди, а делает их ухоженными и гладкими. Эффект окрашивания выразительно заметен даже на седых волосах, с коррекцией которых цветовые пигменты хорошо справляются. Цена средства невысока, но для использования нужна не только краска. Также потребуется окислительная эмульсия, а для питания прядей производитель рекомендует добавлять в состав защитное масло.

Средняя цена — 290 рублей.

Syoss Oleo Intense

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Формула краски без аммиака «Сьес» содержит тонирующие пигменты и натуральные масла. Они помогают красящим компонентам фиксироваться на поверхности волосяного стержня и восполняют его структуру. Благодаря этому локоны выглядят здоровым, гладкими, а оттенок сохраняется до шести недель. Палитра цветов невелика, но в ней можно выбрать самые популярные оттенки.

В отзывах можно найти противоречивые мнения об этой краске. При использовании на натуральных, неокрашенных волосах она обеспечивает обещанный оттенок, но постепенно тускнеет уже после второго использования шампуня. А вот на предварительно окрашенных и не близкого тона локонах может и вовсе не взяться или дать неожиданный оттенок. При этом с сединой справляется хорошо, использовать ее удобно, одной упаковки хватает на волосы длиной до лопаток.

Средняя цена — 289 рублей.

GARNIER Color Sensation

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Один из самых недорогих продуктов для домашнего использования. Краска без аммиака «Гарньер» с кремовой текстурой обеспечивает стойкое окрашивание и придает локонам привлекательный блеск. Палитра оттенков невелика, включает около 20 решений с холодным подтоном. Состав обволакивает волоски и фиксирует пигмент на поверхности, маскирует седину, при этом не вредит локонам.

В отзывах пользовательницы пишут, что обычно возвращаются к этой краске после профессиональных и салонных процедур. Она стоит куда дешевле, при этом качество окрашивания на хорошем уровне. Наносится легко, приятно пахнет, цвет сохраняется долго. Из недостатков отмечают маленький объем средства: для окрашивания длинных волос требуются две упаковки.

Средняя цена — 161 рубль.

Matrix Socolor Beauty

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Средство разработано для салонного использования. Краска без аммиака «Матрикс» включает компоненты, которые надежно маскируют седину и помогают получить выбранный оттенок. Производитель называет цветовые пигменты, используемые в составе, самонастраивающимися. Они адаптируются под структуру и исходный тон локонов, формируя заявленный оттенок, а вспомогательные компоненты выравнивают волосяные стержни и заполняют пористые участки, создавая идеально гладкую, блестящую поверхность.

По отзывам, краска хорошо ложится на седые волосы и качественно окрашивает их. На темных не дает рыжего оттенка по мере смывания. Держится долго ― до трех месяцев, а после окрашивания наполняет пряди силой и объемом. Среди недостатков отмечают высокую стоимость и необходимость использовать вместе с оксидантом этого же производителя, что делает окрашивание еще дороже.

Средняя цена — 554 рубля.

Redken Chromatics

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Еще один профессиональный продукт с щадящей формулой и насыщенным результатом окрашивания. Краска без аммиака Redken внедряет пигмент в верхний слой волосяного стержня, используя в качестве проявителя натуральные масла. Благодаря этому структура волосков не повреждается, сами же они приобретают выраженный оттенок, заметный блеск, выглядят ухоженными. Седые пряди маскируются полностью, а тон сохраняется более двух месяцев.

По отзывам, оттенок, достигнутый при окрашивании, выглядит натуральным, длительно не теряет интенсивность. У состава вообще нет запаха, что важно для женщин, склонных к аллергической реакции. Единственный недостаток средства ― высокая цена, а также необходимость дополнительно покупать проявитель крем-масло этого же бренда.

Средняя цена — 1140 рублей.