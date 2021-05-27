Austrian Airlines вынужденно отменила рейс в Москву из-за отсутствия разрешения РФ

Вена, 27 мая. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines вынужденно отменила рейс из Вены в Москву, который должен был состояться в обход Белоруссии.

Сообщается, что российская сторона не выдала разрешение на вход в свое воздушное пространство. Об этом ТАСС сообщил представитель авиаперевозчика.

«Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение», — говорится в сообщении.

По той же причине не состоялся рейс АirFrance по маршруту Париж — Москва. Самолет также должен был совершать перелет в обход территории Белоруссии.