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27 мая 17:17
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17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
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На Северо-Западе взяли на контроль безопасность детей на железной дороге

Общество
На Северо-Западе взяли на контроль безопасность детей на железной дороге
epp.genproc.gov.ru  /  Северо-западная транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит профилактические встречи с несовершеннолетними по вопросам их безопасности на железной дороге. Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Дмитрий Кокорев провел профилактическую беседу о правилах поведения на железной дороге с учениками школ №511 и №604 Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Образовательные учреждения расположены вблизи железнодорожной станции «Царское Село».

Дмитрий Кокорев рассказал школьникам о правилах перехода через железнодорожные пути, нахождения на станции, об ответственности родителей и детей за нарушения, показал тематические видеоролики и обращение 11-летнего Аркадия Аксенова, который в результате травмирования поездом лишился ног.

Вместе с детьми представитель прокуратуры разобрал различные опасные ситуации, привел примеры вовлечения несовершеннолетних в зависимое и деструктивное поведение.

На Северо-Западе взяли на контроль безопасность детей на железной дороге
epp.genproc.gov.ru  / Северо-западная транспортная прокуратура

В конце встречи руководству школы вручили брошюры и плакаты для стенда с памятками о правилах безопасного нахождения на железной дороге, для младших классов — соответствующие тематике раскраски.

Отметим, что в первом квартале 2021 года снизилось общее число событий и происшествий на железнодорожном транспорте — 66 случаев (против 80 за аналогичный период 2020 года), сократилось количество травмирования граждан — 28 случаев (против 42).

Северо-Западная транспортная прокуратура продолжит активную работу с детьми для предупреждения травматизма на железной дороге и недопущения увлечения смертельно опасным зацепингом, а также мониторинг интернета для блокировки ресурсов, пропагандирующих деятельность зацеперов.

В связи с наступлением летних каникул и травмированием детей в мае 2021 года в Вологодской, Ленинградской, Новгородской областях и Республике Коми транспортные прокуроры ориентированы на усиленный контроль за мероприятиями транспортной полиции в этой сфере и проверки объектов железнодорожного транспорта.

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безопасность железная дорога школьники
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