На Северо-Западе взяли на контроль безопасность детей на железной дороге

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит профилактические встречи с несовершеннолетними по вопросам их безопасности на железной дороге. Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Дмитрий Кокорев провел профилактическую беседу о правилах поведения на железной дороге с учениками школ №511 и №604 Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Образовательные учреждения расположены вблизи железнодорожной станции «Царское Село».

Дмитрий Кокорев рассказал школьникам о правилах перехода через железнодорожные пути, нахождения на станции, об ответственности родителей и детей за нарушения, показал тематические видеоролики и обращение 11-летнего Аркадия Аксенова, который в результате травмирования поездом лишился ног.

Вместе с детьми представитель прокуратуры разобрал различные опасные ситуации, привел примеры вовлечения несовершеннолетних в зависимое и деструктивное поведение.

epp.genproc.gov.ru / Северо-западная транспортная прокуратура

В конце встречи руководству школы вручили брошюры и плакаты для стенда с памятками о правилах безопасного нахождения на железной дороге, для младших классов — соответствующие тематике раскраски.

Отметим, что в первом квартале 2021 года снизилось общее число событий и происшествий на железнодорожном транспорте — 66 случаев (против 80 за аналогичный период 2020 года), сократилось количество травмирования граждан — 28 случаев (против 42).

Северо-Западная транспортная прокуратура продолжит активную работу с детьми для предупреждения травматизма на железной дороге и недопущения увлечения смертельно опасным зацепингом, а также мониторинг интернета для блокировки ресурсов, пропагандирующих деятельность зацеперов.

В связи с наступлением летних каникул и травмированием детей в мае 2021 года в Вологодской, Ленинградской, Новгородской областях и Республике Коми транспортные прокуроры ориентированы на усиленный контроль за мероприятиями транспортной полиции в этой сфере и проверки объектов железнодорожного транспорта.