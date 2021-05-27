В Мексике убили 88 политиков в ходе предвыборного периода

Гуанахуато, 27 мая. Неизвестные убили кандидата на пост мэра города Моролеон от партии «Гражданское движение» Альму Розу Барраган в Гуанахуато. Еще два человека получили ранения во время нападения на политика. Об очередном убийстве политического деятеля в Мексике сообщил координатор партии Клементе Кастанеда в Twitter.

«Гражданское движение» осуждает убийство Альмы Розы Барраган. Мы требуем, чтобы федеральное правительство и власти штатов взяли на себя ответственность и гарантировали мир и безопасность», — написал он.

.@MovCiudadanoMX condena enérgicamente el asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata de Moroleón, Guanajuato. Desde la dirigencia nacional exigimos al Gobierno federal y estatal que asuman su responsabilidad y garanticen la paz, la seguridad y la justicia. Les comparto mi mensaje pic.twitter.com/NQu3sGfGEs — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) May 26, 2021

Убийство произошло во вторник, 25 мая. Кандидат в мэры была расстреляна во время встречи с избирателями в Гуанахуато. Преступлением занимается городская прокуратура.

«Прокуратура будет содействовать специальному подразделению по расследованию убийств при выяснении обстоятельств и задержании подозреваемых», — отметили в ведомстве.

Массовое убийство политиков

По данным консалтингового агентства Etellekt, во время избирательной кампании на региональных выборах в Мексике в 2021 году фиксируется очень высокий уровень насилия. На текущий момент были убиты 88 политиков. 34 из них, как и Барраган, были кандидатами на избранные должности. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в штатах Герреро, Оахака, Веракрус, Нижняя Калифорния, Халиско и Гуанахуато.

Con el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de #Moroleón, Guanajuato, Alma Barragán, suman 88 los políticos asesinados en #Elecciones2021MX (34 de ellos aspirantes y candidatos a puestos de elección). pic.twitter.com/JuuGPFxoGv — Etellekt Consultores (@etellekt_) May 26, 2021

Один из последних случаев произошел 13 мая. В ходе предвыборной кампании был застрелен бывший прокурор штата Сонора и член «Гражданского движения» Абель Мурриета Гутьеррес.

При этом на выборах в 2018 году сообщалось о гибели 152 политиков. А общее число нападений составило 715 случаев.

DIOS SANTO OJALÁ NO SE LLEGUE A LA ESPANTOSA CIFRA DE 152 ASESINATOS DE POLITICOS DEL 2018 https://t.co/CTdZVpq8K4 — WENCESLAO RAMIREZ MARTINEZ (@WENCESLAORAMI14) May 26, 2021

Виноваты картели

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя убийство Барраган, сказал, что за преступлением стоят организованные группировки, цель которых — «напугать граждан и оттолкнуть их от избирательных участков».

«Когда у людей есть опасения, мафия доминирует на выборах», — высказался глава государства.

#Nacional????????

López Obrador, lamentó este miércoles el asesinato la víspera de Alma Rosa Barragán Santiago, candidata a la alcaldía del municipio de Moroleón, Guanajuato.



Noticias

➡https://t.co/o2MloGxiyw — InPerfecto (@InPerfectoMx) May 27, 2021

Наркокартели убивают кандидатов в депутаты, чтобы ставить на их место своих единомышленников в муниципалитетах и иметь возможность влиять на политику в штатах.

Региональные и парламентские выборы в Мексике назначены на 6 июня. Населению предстоит проголосовать за 500 депутатов Конгресса и 128 членов Сената, а также руководство штатов, муниципальных образований и городов.