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новостей
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
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16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
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В Мексике убили 88 политиков в ходе предвыборного периода

Латинская Америка
В Мексике убили 88 политиков в ходе предвыборного периода
Prt Scr www.facebook.com  /  almarosa.barragan.14

Гуанахуато, 27 мая. Неизвестные убили кандидата на пост мэра города Моролеон от партии «Гражданское движение» Альму Розу Барраган в Гуанахуато. Еще два человека получили ранения во время нападения на политика. Об очередном убийстве политического деятеля в Мексике сообщил координатор партии Клементе Кастанеда в Twitter.

«Гражданское движение» осуждает убийство Альмы Розы Барраган. Мы требуем, чтобы федеральное правительство и власти штатов взяли на себя ответственность и гарантировали мир и безопасность», — написал он.

Убийство произошло во вторник, 25 мая. Кандидат в мэры была расстреляна во время встречи с избирателями в Гуанахуато. Преступлением занимается городская прокуратура.

«Прокуратура будет содействовать специальному подразделению по расследованию убийств при выяснении обстоятельств и задержании подозреваемых», — отметили в ведомстве.

Массовое убийство политиков

По данным консалтингового агентства Etellekt, во время избирательной кампании на региональных выборах в Мексике в 2021 году фиксируется очень высокий уровень насилия. На текущий момент были убиты 88 политиков. 34 из них, как и Барраган, были кандидатами на избранные должности. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в штатах Герреро, Оахака, Веракрус, Нижняя Калифорния, Халиско и Гуанахуато.

Один из последних случаев произошел 13 мая. В ходе предвыборной кампании был застрелен бывший прокурор штата Сонора и член «Гражданского движения» Абель Мурриета Гутьеррес.

При этом на выборах в 2018 году сообщалось о гибели 152 политиков. А общее число нападений составило 715 случаев.

Виноваты картели

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя убийство Барраган, сказал, что за преступлением стоят организованные группировки, цель которых — «напугать граждан и оттолкнуть их от избирательных участков».

«Когда у людей есть опасения, мафия доминирует на выборах», — высказался глава государства.

Наркокартели убивают кандидатов в депутаты, чтобы ставить на их место своих единомышленников в муниципалитетах и иметь возможность влиять на политику в штатах.

Региональные и парламентские выборы в Мексике назначены на 6 июня. Населению предстоит проголосовать за 500 депутатов Конгресса и 128 членов Сената, а также руководство штатов, муниципальных образований и городов.

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выборы мексика наркокартели
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