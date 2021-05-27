Сахалинского депутата застукали за просмотром футбола на заседании

Южно-Сахалинск, 27 мая. Депутат областной думы Сахалинской области Юрий Цой был замечен на заседании за просмотром футбола на смартфоне.

Парламентарий внимательно наблюдал за игрой, когда на экране шел футбольный матч Евролиги между командами «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Вместо того чтобы участвовать в заседании на тему благоустройства Южно-Сахалинска, Цой следил за происходящем на поле и попал в объективы камер местных журналистов. Позднее он отказался комментировать ситуацию.

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Председатель облдумы Андрей Хапочкин поблагодарил журналистов, которые сообщили ему об инциденте на заседании.

«Я не был на этом заседании, я нахожусь сейчас в отпуске. Вместо меня вел заседание мой коллега, но спасибо, что передали мне эту информацию», — цитирует Хапочкина РИА «Сахалин-Курилы».

Спикер думы также назвал занятия парламентариев на заседаниях «вопросом их совести».

Ранее сообщалось, что маяк Жонкиер, находящийся на Сахалине, получит шанс быть изображенным на памятных монетах Центрального банка России, выпуск которых планируется в 2023 году.