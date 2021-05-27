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27 мая 17:16
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новостей
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
16:57
Происшествия
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с лесовозом в Ленобласти
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Сахалинского депутата застукали за просмотром футбола на заседании

Политика
Сахалинского депутата застукали за просмотром футбола на заседании
Nation News  /  Юлия Нуртдинова

Южно-Сахалинск, 27 мая. Депутат областной думы Сахалинской области Юрий Цой был замечен на заседании за просмотром футбола на смартфоне.

Парламентарий внимательно наблюдал за игрой, когда на экране шел футбольный матч Евролиги между командами «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Вместо того чтобы участвовать в заседании на тему благоустройства Южно-Сахалинска, Цой следил за происходящем на поле и попал в объективы камер местных журналистов. Позднее он отказался комментировать ситуацию.

Председатель облдумы Андрей Хапочкин поблагодарил журналистов, которые сообщили ему об инциденте на заседании.

«Я не был на этом заседании, я нахожусь сейчас в отпуске. Вместо меня вел заседание мой коллега, но спасибо, что передали мне эту информацию», — цитирует Хапочкина РИА «Сахалин-Курилы».

Спикер думы также назвал занятия парламентариев на заседаниях «вопросом их совести».

Ранее сообщалось, что маяк Жонкиер, находящийся на Сахалине, получит шанс быть изображенным на памятных монетах Центрального банка России, выпуск которых планируется в 2023 году.

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футбол сахалин юрий цой
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