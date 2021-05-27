В ФСБ раскрыли подробности задержания сторонников ИГ на Ставрополье

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27 мая 17:16
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новостей
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
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В ФСБ раскрыли подробности задержания сторонников ИГ на Ставрополье

Происшествия
В ФСБ раскрыли подробности задержания сторонников ИГ на Ставрополье
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 27 мая. Сотрудники ФСБ предотвратили две попытки совершения терактов сторонниками запрещенной в России террористической группировки ИГ1 на территории Ставрополья.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали жителя Ставрополья, присягнувшего на верность одному из лидеров вооруженного бандформирования, отметили в ведомстве. Злоумышленники планировали совершить нападение на транспортную инфраструктуру региона с использованием самодельного взрывного устройства.

Тогда же в Ставропольском крае задержали гражданина одной из стран Средней Азии, который также прибыл в регион для подготовки теракта. При обысках у него изъяли взрывчатые вещества и другие элементы, необходимые для создания бомбы. Следственными органами возбуждено дело по статьям «Террористический акт» и «Организация деятельности террористической организации».

ФСБ России при поддержке Следственного комитета задержала сторонников украинского радикального движения «М.К.У», сообщало РИАМО. Операция по поимке предполагаемых злоумышленников проводилась в девяти городах страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг фсб ставрополье задержание
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