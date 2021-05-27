В ФСБ раскрыли подробности задержания сторонников ИГ на Ставрополье

Москва, 27 мая. Сотрудники ФСБ предотвратили две попытки совершения терактов сторонниками запрещенной в России террористической группировки ИГ1 на территории Ставрополья.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали жителя Ставрополья, присягнувшего на верность одному из лидеров вооруженного бандформирования, отметили в ведомстве. Злоумышленники планировали совершить нападение на транспортную инфраструктуру региона с использованием самодельного взрывного устройства.

Тогда же в Ставропольском крае задержали гражданина одной из стран Средней Азии, который также прибыл в регион для подготовки теракта. При обысках у него изъяли взрывчатые вещества и другие элементы, необходимые для создания бомбы. Следственными органами возбуждено дело по статьям «Террористический акт» и «Организация деятельности террористической организации».

ФСБ России при поддержке Следственного комитета задержала сторонников украинского радикального движения «М.К.У», сообщало РИАМО. Операция по поимке предполагаемых злоумышленников проводилась в девяти городах страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.