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27 мая 17:16
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новостей
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
16:57
Происшествия
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с лесовозом в Ленобласти
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В Сети опубликованы кадры портрета Путина из человеческих зубов

Политика
В Сети опубликованы кадры портрета Путина из человеческих зубов
Prt Scr instagram.com  /  @evgenia_skovart

Москва, 27 мая. Художница из Уфы Евгения Хайбуллина написала портрет президента России Владимира Путина, используя человеческие зубы вместо традиционных красок.

Вдохновил девушку на столь необычную работу сам российский лидер. Нестандартная идея родилась в голове у художницы, когда она услышала выступление президента, в котором он пообещал выбить зубы тем, кто покусится на российские территории.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать — те, кто собираются это сделать, — что мы зубы выбьем всем», — сказал он.

Картина выставлена на аукцион. Для ее создания девушке понадобилось около 500 зубов.

Стоит отметить, что Путин сделал соответствующее заявление после слов некоторых стран о несправедливости владения Россией сибирскими богатствами. По его мнению, слышать подобные вещи странно.

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путин зубы картина
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