В Сети опубликованы кадры портрета Путина из человеческих зубов

Москва, 27 мая. Художница из Уфы Евгения Хайбуллина написала портрет президента России Владимира Путина, используя человеческие зубы вместо традиционных красок.

Вдохновил девушку на столь необычную работу сам российский лидер. Нестандартная идея родилась в голове у художницы, когда она услышала выступление президента, в котором он пообещал выбить зубы тем, кто покусится на российские территории.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать — те, кто собираются это сделать, — что мы зубы выбьем всем», — сказал он.

Картина выставлена на аукцион. Для ее создания девушке понадобилось около 500 зубов.

Стоит отметить, что Путин сделал соответствующее заявление после слов некоторых стран о несправедливости владения Россией сибирскими богатствами. По его мнению, слышать подобные вещи странно.