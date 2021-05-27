Пашинян: обстановка на границе между Арменией и Азербайджаном остается напряженной

Ереван, 27 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация на границе с Азербайджаном остается напряженной и взрывоопасной.

Заявление прозвучало на фоне сообщения Министерства обороны Армении о задержании группы армян азербайджанскими военными нынешним утром. Инцидент произошел на приграничном участке Гегаркуникской области.

В связи с этим Пашинян уже обвинял соседнюю республику в нарушении международного права. По его словам, Азербайджан создает ситуацию, «напрямую угрожающую территориальной целостности и суверенитету Армении». Кроме того, политик подчеркивал, что Ереван сотрудничает с Москвой в процессе урегулирования возникшего кризиса.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев в комментарии для сайта 360tv.ru рассказал, кому выгодны новые конфликты между Арменией и Азербайджаном.