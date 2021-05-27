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17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
16:57
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Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах

Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 27 мая. Избирательные комиссии большинства сирийских провинций завершили процесс подсчета голосов, отданных на минувших президентских выборах в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом заявил член высшего судебного комитета Нури Фарес.

Чиновник отметил, что после получения результатов из оставшихся регионов будет составлен заключительный протокол, объединяющий итоги внутреннего и зарубежного голосования. Документ представят в Верховный конституционный суд.

Фарес также сообщил, что избирательные комиссии приступили к подсчету голосов сразу после закрытия участков. Перед началом обработки перед наблюдателями и представителями СМИ были вскрыты урны, и количество находящихся в них бюллетеней было сопоставлено с числом избирателей, которые в течение дня отмечались в специальных журналах.

Затем каждая сотня бюллетеней помещалась в пронумерованные пакеты, которые вместе с итоговым отчетом отсылались в судебные подкомитеты провинций. Они, в свою очередь, направляли эту информацию в Высший судебный комитет по выборам Сирии.

В соответствии со статьей 79 Закона №5 о всеобщих выборах от 2014 года, Высший судебный комитет предоставляет результаты волеизъявления в Верховный конституционный суд. Кандидат, получивший абсолютное большинство голосов, считается победителем и занимает пост главы Сирии, а также становится председателем народного собрания.

Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Избирательные участки были открыты с семи утра до полуночи, при этом на протяжении всего дня отмечалась высокая явка. Сирийцы выбирали из трех кандидатур: действующего государственного лидера Башара Асада, юриста Махмуда Мерии и бывшего министра по делам парламента Абдаллы Саллюма Абдаллы.

Свидетелями высокого уровня организации выборов стали корреспонденты Федерального агентства новостей, которые посетили сирийский город Дума и пообщались с избирателями.

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выборы сирия президентские выборы
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