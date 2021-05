Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах

Дамаск, 27 мая. Избирательные комиссии большинства сирийских провинций завершили процесс подсчета голосов, отданных на минувших президентских выборах в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом заявил член высшего судебного комитета Нури Фарес.

Чиновник отметил, что после получения результатов из оставшихся регионов будет составлен заключительный протокол, объединяющий итоги внутреннего и зарубежного голосования. Документ представят в Верховный конституционный суд.

Фарес также сообщил, что избирательные комиссии приступили к подсчету голосов сразу после закрытия участков. Перед началом обработки перед наблюдателями и представителями СМИ были вскрыты урны, и количество находящихся в них бюллетеней было сопоставлено с числом избирателей, которые в течение дня отмечались в специальных журналах.

After the massive influx of voters toward polls in #Syria, polls close as officials continue the vote-counting process.#SyrianPresidentialElections2021 https://t.co/yvDG8U8FJg