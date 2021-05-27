Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах

Дамаск, 27 мая. Избирательные комиссии большинства сирийских провинций завершили процесс подсчета голосов, отданных на минувших президентских выборах в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом заявил член высшего судебного комитета Нури Фарес.

اللجنة القضائية العليا للانتخابات لـ سانا: عملية فرز الأصوات مستمرة في بعض المحافظات#دمشق- #سانا https://t.co/DbJzIqHD6e pic.twitter.com/QWa3G5Zy2R — سانا عاجل (@SanaAjel) May 27, 2021

Чиновник отметил, что после получения результатов из оставшихся регионов будет составлен заключительный протокол, объединяющий итоги внутреннего и зарубежного голосования. Документ представят в Верховный конституционный суд.

В Сирии завершились президентские выборы, идет подсчет голосов.



Фото: РИА Новости pic.twitter.com/oxxSufXziW — Актуальный Мир (@WorldActually) May 26, 2021

Фарес также сообщил, что избирательные комиссии приступили к подсчету голосов сразу после закрытия участков. Перед началом обработки перед наблюдателями и представителями СМИ были вскрыты урны, и количество находящихся в них бюллетеней было сопоставлено с числом избирателей, которые в течение дня отмечались в специальных журналах.

After the massive influx of voters toward polls in #Syria, polls close as officials continue the vote-counting process.#SyrianPresidentialElections2021 https://t.co/yvDG8U8FJg — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) May 27, 2021

Затем каждая сотня бюллетеней помещалась в пронумерованные пакеты, которые вместе с итоговым отчетом отсылались в судебные подкомитеты провинций. Они, в свою очередь, направляли эту информацию в Высший судебный комитет по выборам Сирии.

В соответствии со статьей 79 Закона №5 о всеобщих выборах от 2014 года, Высший судебный комитет предоставляет результаты волеизъявления в Верховный конституционный суд. Кандидат, получивший абсолютное большинство голосов, считается победителем и занимает пост главы Сирии, а также становится председателем народного собрания.

Higher Judicial Committee for Presidential election: Ballot boxes completely filled in a number of polling stationshttps://t.co/urRsOpWEgS — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) May 26, 2021

Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Избирательные участки были открыты с семи утра до полуночи, при этом на протяжении всего дня отмечалась высокая явка. Сирийцы выбирали из трех кандидатур: действующего государственного лидера Башара Асада, юриста Махмуда Мерии и бывшего министра по делам парламента Абдаллы Саллюма Абдаллы.

Свидетелями высокого уровня организации выборов стали корреспонденты Федерального агентства новостей, которые посетили сирийский город Дума и пообщались с избирателями.