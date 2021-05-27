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27 мая 17:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
16:57
Происшествия
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Подросток в Крыму сломал руку из-за яйца, брошенного в него старушкой

Происшествия
Подросток в Крыму сломал руку из-за яйца, брошенного в него старушкой
pixabay.com  /  sferrario1968

Севастополь, 27 мая. 74-летняя жительница Севастополя сбросила несколько яиц на школьника с балкона второго этажа. Как стало известно ФАН, из-за того, что одно из них попало прямо в мальчика, он потерял равновесие, упал и сломал руку.

Чрезвычайное происшествие с 15-летним школьником произошло 26 мая недалеко от дома №2 по улице Курчатова. В дежурную часть полиции по Нахимовскому району поступило заявление от 46-летней местной жительницы. В нем она указала, что ее сын получил травму из-за действий жительницы соседнего дома. Она пояснила, что не совсем психически здоровая, по ее мнению, женщина забросала куриными яйцами ее сына, который гулял во дворе.

На место происшествия стражи порядка направили участкового, который начал собирать материал о происшествии.

«Это уже не первый инцидент с нашими детьми за последнее время, — рассказала ФАН родительница пострадавшего ребенка. — Эта пожилая женщина ведет себя не совсем адекватно по отношению к окружающим людям. Она неоднократно поливала детей водой с балкона своей квартиры, которая находится на втором этаже. Живет она в соседнем доме».

Заявившая в полицию женщина узнала о произошедших событиях со слов сына. Когда она пришла с работы в паспортном столе, подросток поведал о случившемся.

«Он гулял и ничем плохим не занимался. Естественно, он резвился, как любой ребенок. Тут в него попало куриное яйцо — одно из многих, которые бросила в моего сына эта женщина. От удара мой мальчик потерял равновесие, оступился и повредил руку. Я, конечно, не знаю, есть ли у этой пенсионерки диагноз о психическом заболевании, но со стороны складывается ощущение, что со здоровьем у нее не все в порядке», — добавила мама пострадавшего.

Пострадавший мальчик обратился в больницу, где врачи осмотрели его руку и пришли к выводу, что имеется перелом.

По словам соседей, пенсионерка проживает в этом месте с момента заселения дома. У нее нет мужа, только братья.

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подросток севастополь яйца перелом
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