Подросток в Крыму сломал руку из-за яйца, брошенного в него старушкой

Севастополь, 27 мая. 74-летняя жительница Севастополя сбросила несколько яиц на школьника с балкона второго этажа. Как стало известно ФАН, из-за того, что одно из них попало прямо в мальчика, он потерял равновесие, упал и сломал руку.

Чрезвычайное происшествие с 15-летним школьником произошло 26 мая недалеко от дома №2 по улице Курчатова. В дежурную часть полиции по Нахимовскому району поступило заявление от 46-летней местной жительницы. В нем она указала, что ее сын получил травму из-за действий жительницы соседнего дома. Она пояснила, что не совсем психически здоровая, по ее мнению, женщина забросала куриными яйцами ее сына, который гулял во дворе.

На место происшествия стражи порядка направили участкового, который начал собирать материал о происшествии.

«Это уже не первый инцидент с нашими детьми за последнее время, — рассказала ФАН родительница пострадавшего ребенка. — Эта пожилая женщина ведет себя не совсем адекватно по отношению к окружающим людям. Она неоднократно поливала детей водой с балкона своей квартиры, которая находится на втором этаже. Живет она в соседнем доме».

Заявившая в полицию женщина узнала о произошедших событиях со слов сына. Когда она пришла с работы в паспортном столе, подросток поведал о случившемся.

«Он гулял и ничем плохим не занимался. Естественно, он резвился, как любой ребенок. Тут в него попало куриное яйцо — одно из многих, которые бросила в моего сына эта женщина. От удара мой мальчик потерял равновесие, оступился и повредил руку. Я, конечно, не знаю, есть ли у этой пенсионерки диагноз о психическом заболевании, но со стороны складывается ощущение, что со здоровьем у нее не все в порядке», — добавила мама пострадавшего.

Пострадавший мальчик обратился в больницу, где врачи осмотрели его руку и пришли к выводу, что имеется перелом.

По словам соседей, пенсионерка проживает в этом месте с момента заселения дома. У нее нет мужа, только братья.