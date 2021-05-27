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27 мая 17:15
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новостей
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
16:57
Происшествия
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с лесовозом в Ленобласти
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Прокуратура Сыктывкара проводит проверку по делу сбитого локомотивом ребенка

Происшествия
Прокуратура Сыктывкара проводит проверку по делу сбитого локомотивом ребенка
pexels.com  /  Irina Iriser

Сыктывкар, 27 мая. Региональная транспортная прокуратура начала проверку по факту наезда локомотива на несовершеннолетнюю. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Инцидент произошел на территории остановочного пункта Эжва города Сыктывкара, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. По предварительной информации следствия, 16-летняя девушка переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, когда на нее совершил наезд маневровый локомотив.

Несмотря на то, что машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, подростка спасти не удалось. Транспортная прокуратура Сыктывкара даст оценку действиям всех ответственных лиц и проверит состояние железнодорожного участка полотна, на котором произошла трагедия.

Поезд насмерть сбил подростка в Сыктывкаре, сообщал ФАН. Трагедия произошла неподалеку от железнодорожного перегона «Строитель».

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локомотив сыктывкар поезд сбил девушку
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