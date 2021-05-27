Прокуратура Сыктывкара проводит проверку по делу сбитого локомотивом ребенка

Сыктывкар, 27 мая. Региональная транспортная прокуратура начала проверку по факту наезда локомотива на несовершеннолетнюю. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Инцидент произошел на территории остановочного пункта Эжва города Сыктывкара, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. По предварительной информации следствия, 16-летняя девушка переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, когда на нее совершил наезд маневровый локомотив.

Несмотря на то, что машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, подростка спасти не удалось. Транспортная прокуратура Сыктывкара даст оценку действиям всех ответственных лиц и проверит состояние железнодорожного участка полотна, на котором произошла трагедия.

Поезд насмерть сбил подростка в Сыктывкаре, сообщал ФАН. Трагедия произошла неподалеку от железнодорожного перегона «Строитель».