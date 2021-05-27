Патриотизм и ветераны США: как пополняются ряды бомжей и психопатов бывшими военными

Про Вооруженные силы США ходит множество слухов и самых противоречивых сведений. Одни пишут, что, отслужив в американской армии, человек получает массу преференций от государства, почет со стороны общества, да и вообще американское гражданство по упрощенной процедуре. Другие справедливо замечают, что в Штатах существуют целые палаточные лагеря для бездомных и опустившихся ветеранов, а количество самоубийств среди американских отставников зашкаливает.

Ветераны и «ветераны»

Сама деятельность ВС США также вызывает массу споров. Для определенной части мирового сообщества это «борцы за демократию», которые приносят мир, свободу и равенство возможностей на остриях своих штыков. Другие видят в американской армии банды наемников и разрушителей.

И, наверное, стоит попытаться внести определенную ясность в то, что такое Вооруженные силы Соединенных Штатов и кто такой «ветеран» этих самых вооруженных сил по своему социальному статусу.

Регулярные вооруженные силы в Штатах официально появились в 1775 году, поскольку в том же году началась Война за независимость США, а воевать нужно было более или менее на систематической основе. В разные периоды истории Штатов служба в американской армии была и по обязательному призыву, и сугубо по контракту. На текущий момент это контрактная служба с обязательной постановкой на воинский учет.

С самим термином «ветеран» в Америке тоже не все так просто. Ветеран там — это любой, кто отслужил в армии положенный срок, даже не принимая участия в боевых действиях. Более того, на 2016 год действовала норма о том, что даже отслуживший только срок, равный прохождению курса новобранца (180 дней) и ушедший со службы не по причине дисциплинарных взысканий, уже «ветеран» с определенным социальным пакетом от государства.

А те, кто воевал, — это уже «ветераны боевых действий». При этом и здесь есть ряд нестыковок в терминологии. По умолчанию veterans of foreign wars — это как раз ветераны Второй мировой. Но в последние годы это теперь еще и в принципе те, кто воевал в любых конфликтах, в которых принимали участие Вооруженные силы США.

От этого часто возникает путаница в количестве «ветеранов» в нашем понимании этого слова, которые сейчас проживают в США.

Однако на 2019 год в Штатах насчитывалось около 20 миллионов ветеранов, при этом участников Второй мировой войны на 2016 год было чуть более 600 тысяч человек. В США есть отдельный праздник, отмечаемый 11 января с 1919 года, который с 1950 года называется Днем ветерана. Изначально он был учрежден как День перемирия и был приурочен к дате завершения Первой мировой войны.

Собственно, поскольку в Штатах огромное количество ветеранов, то ими занимается отдельное министерство, United States Department of Veterans Affairs, или VA. В компетенцию этого ведомства входят социальное обеспечение ветеранов, выплаты, обеспечение медицинской страховки, предоставление льготного кредитования, проблемы психологической реабилитации солдат, прошедших военные действия. Но именно деятельность VA часто вызывает ожесточенную критику.

Федеральное агентство новостей /

ПТСР и другие «интересные» заболевания

Дело в том, что на тот же 2019 год, по данным National Alliance to End Homelessness, ежегодно в Штатах прибавлялось по 40 тысяч бомжей-ветеранов, при этом большинство из них были с диагнозом «посттравматическое стрессовое расстройство», или ПТСР. Вообще в США на тот же год было более трех миллионов граждан страны, страдающих этим психическим недугом, и большинство из них как раз люди, прошедшие горячие точки.

И, казалось бы, именно VA должно заниматься проблемами ветеранов с ПТСР. Однако, согласно федеральному законодательству, бывший военнослужащий сам должен обратиться к представителям VA за помощью. А теперь, внимание, вопрос: какой «крепкий вояка» придет к «мозгоправам» и признается, что у него не все в порядке с головой?

Ну а от ПТСР один шаг до алкоголизма, наркомании и прочих маргинальных поведенческих практик. Поэтому, по данным все той же United States Department of Veterans Affairs, с 1999 по 2019 год происходило в среднем 22 самоубийства ветеранов в день по всем Штатам.

Хотя да, пенсия сержанта, отслужившего 20 лет в американской армии, равна примерно 1500 долларам, при наличии квалификации и заслуг — до 2500, пенсия майора — 3500 долларов. При этом ежегодно проводится индексация этих пенсий на 3-4%. Но даже это, а также бесплатная медицинская страховка, льготные кредиты на жилье и активная работа многочисленных «ветеранских» НКО не помогает исправить ситуацию с ветеранами, которые «на гражданке» уходят в алкоголизм, наркоманию и банально из жизни.

Кадровый голод и «промытые мозги»

Больше того, уже много лет армия США испытывает кадровый голод, поскольку молодежь, видя военнослужащих, которые буквально живут на улицах, не горит желанием идти и «нести свет демократии» по всему миру.

При этом нехватка кадров постигла даже элитные военные части Вооруженных сил Соединенных Штатов. Например, спецназ. Так, в 2019 году выяснилось, что элитный 75-й рейнджерский полк попросту недоукомплектован. В итоге Министерство обороны Штатов вынуждено было ввести «вступительный взнос» тем, кто идет служить в это подразделение, в размере 10 000 долларов. Нет, взнос не со стороны будущих рейнджеров, а со стороны государства в адрес будущих элитных солдат.

К слову, в период президентства Трампа нехватка кадров в американской армии достигла таких масштабов, что тогдашний глава Пентагона Джэймс Мэттис предложил президенту вообще ввести в Америке обязательный призыв. Однако Трамп на такой шаг не пошел, а Мэттис вскоре ушел в отставку. По одной из версий, именно потому, что не смог справиться с привлечением необходимого количества новобранцев.

А с другой стороны, в Штатах военно-патриотическое воспитание поставлено действительно на широкую ногу и начинается буквально со школьной скамьи, как в рамках самой системы образования, так и посредством тесной связи школ и ветеранских организаций. На 2016 год их по США насчитывалось около 70. И это структуры, в которых состоит и по 2, и по 2,5 миллиона человек, как, например, в «Американском легионе». Что делают эти ветераны? Регулярно посещают школы и ведут патриотические уроки, рассказывая о том, как они героически «защищали интересы Соединенных Штатов на дальних рубежах». На систематической, регулярной основе, с самых младших классов.

В итоге получается парадоксальная картина. С одной стороны, все меньше граждан Соединенных Штатов хотят идти служить, но при этом по умолчанию у этих граждан любой человек в военной форме воспринимается как «ветеран» и «защитник Отечества с оружием в руках». Даже если этот защитник сидит на обочине дороги с кружкой для подаяния, будучи «под веществами».

В любой другой стране такое шизофреническое восприятие реальности теми же американскими демократами называлось бы результатом «промывки мозгов», но в США это всего лишь патриотическое воспитание.

О том, к каким инцидентам приводит такое положение военных и «ветеранов» в США и как исторически сложились нынешние проблемы американской армии, читайте в продолжении этого материала.