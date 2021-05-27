Патриотизм и ветераны США: как пополняются ряды бомжей и психопатов бывшими военными

Про Вооруженные силы США ходит множество слухов и самых противоречивых сведений. Одни пишут, что, отслужив в американской армии, человек получает массу преференций от государства, почет со стороны общества, да и вообще американское гражданство по упрощенной процедуре. Другие справедливо замечают, что в Штатах существуют целые палаточные лагеря для бездомных и опустившихся ветеранов, а количество самоубийств среди американских отставников зашкаливает.
Ветераны и «ветераны»
Сама деятельность ВС США также вызывает массу споров. Для определенной части мирового сообщества это «борцы за демократию», которые приносят мир, свободу и равенство возможностей на остриях своих штыков. Другие видят в американской армии банды наемников и разрушителей.
И, наверное, стоит попытаться внести определенную ясность в то, что такое Вооруженные силы Соединенных Штатов и кто такой «ветеран» этих самых вооруженных сил по своему социальному статусу.
Регулярные вооруженные силы в Штатах официально появились в 1775 году, поскольку в том же году началась Война за независимость США, а воевать нужно было более или менее на систематической основе. В разные периоды истории Штатов служба в американской армии была и по обязательному призыву, и сугубо по контракту. На текущий момент это контрактная служба с обязательной постановкой на воинский учет.
С самим термином «ветеран» в Америке тоже не все так просто. Ветеран там — это любой, кто отслужил в армии положенный срок, даже не принимая участия в боевых действиях. Более того, на 2016 год действовала норма о том, что даже отслуживший только срок, равный прохождению курса новобранца (180 дней) и ушедший со службы не по причине дисциплинарных взысканий, уже «ветеран» с определенным социальным пакетом от государства.
А те, кто воевал, — это уже «ветераны боевых действий». При этом и здесь есть ряд нестыковок в терминологии. По умолчанию veterans of foreign wars — это как раз ветераны Второй мировой. Но в последние годы это теперь еще и в принципе те, кто воевал в любых конфликтах, в которых принимали участие Вооруженные силы США.
От этого часто возникает путаница в количестве «ветеранов» в нашем понимании этого слова, которые сейчас проживают в США.
Однако на 2019 год в Штатах насчитывалось около 20 миллионов ветеранов, при этом участников Второй мировой войны на 2016 год было чуть более 600 тысяч человек. В США есть отдельный праздник, отмечаемый 11 января с 1919 года, который с 1950 года называется Днем ветерана. Изначально он был учрежден как День перемирия и был приурочен к дате завершения Первой мировой войны.
Собственно, поскольку в Штатах огромное количество ветеранов, то ими занимается отдельное министерство, United States Department of Veterans Affairs, или VA. В компетенцию этого ведомства входят социальное обеспечение ветеранов, выплаты, обеспечение медицинской страховки, предоставление льготного кредитования, проблемы психологической реабилитации солдат, прошедших военные действия. Но именно деятельность VA часто вызывает ожесточенную критику.
ПТСР и другие «интересные» заболевания
Дело в том, что на тот же 2019 год, по данным National Alliance to End Homelessness, ежегодно в Штатах прибавлялось по 40 тысяч бомжей-ветеранов, при этом большинство из них были с диагнозом «посттравматическое стрессовое расстройство», или ПТСР. Вообще в США на тот же год было более трех миллионов граждан страны, страдающих этим психическим недугом, и большинство из них как раз люди, прошедшие горячие точки.
И, казалось бы, именно VA должно заниматься проблемами ветеранов с ПТСР. Однако, согласно федеральному законодательству, бывший военнослужащий сам должен обратиться к представителям VA за помощью. А теперь, внимание, вопрос: какой «крепкий вояка» придет к «мозгоправам» и признается, что у него не все в порядке с головой?
Ну а от ПТСР один шаг до алкоголизма, наркомании и прочих маргинальных поведенческих практик. Поэтому, по данным все той же United States Department of Veterans Affairs, с 1999 по 2019 год происходило в среднем 22 самоубийства ветеранов в день по всем Штатам.
Хотя да, пенсия сержанта, отслужившего 20 лет в американской армии, равна примерно 1500 долларам, при наличии квалификации и заслуг — до 2500, пенсия майора — 3500 долларов. При этом ежегодно проводится индексация этих пенсий на 3-4%. Но даже это, а также бесплатная медицинская страховка, льготные кредиты на жилье и активная работа многочисленных «ветеранских» НКО не помогает исправить ситуацию с ветеранами, которые «на гражданке» уходят в алкоголизм, наркоманию и банально из жизни.
Кадровый голод и «промытые мозги»
Больше того, уже много лет армия США испытывает кадровый голод, поскольку молодежь, видя военнослужащих, которые буквально живут на улицах, не горит желанием идти и «нести свет демократии» по всему миру.
При этом нехватка кадров постигла даже элитные военные части Вооруженных сил Соединенных Штатов. Например, спецназ. Так, в 2019 году выяснилось, что элитный 75-й рейнджерский полк попросту недоукомплектован. В итоге Министерство обороны Штатов вынуждено было ввести «вступительный взнос» тем, кто идет служить в это подразделение, в размере 10 000 долларов. Нет, взнос не со стороны будущих рейнджеров, а со стороны государства в адрес будущих элитных солдат.
К слову, в период президентства Трампа нехватка кадров в американской армии достигла таких масштабов, что тогдашний глава Пентагона Джэймс Мэттис предложил президенту вообще ввести в Америке обязательный призыв. Однако Трамп на такой шаг не пошел, а Мэттис вскоре ушел в отставку. По одной из версий, именно потому, что не смог справиться с привлечением необходимого количества новобранцев.
А с другой стороны, в Штатах военно-патриотическое воспитание поставлено действительно на широкую ногу и начинается буквально со школьной скамьи, как в рамках самой системы образования, так и посредством тесной связи школ и ветеранских организаций. На 2016 год их по США насчитывалось около 70. И это структуры, в которых состоит и по 2, и по 2,5 миллиона человек, как, например, в «Американском легионе». Что делают эти ветераны? Регулярно посещают школы и ведут патриотические уроки, рассказывая о том, как они героически «защищали интересы Соединенных Штатов на дальних рубежах». На систематической, регулярной основе, с самых младших классов.
В итоге получается парадоксальная картина. С одной стороны, все меньше граждан Соединенных Штатов хотят идти служить, но при этом по умолчанию у этих граждан любой человек в военной форме воспринимается как «ветеран» и «защитник Отечества с оружием в руках». Даже если этот защитник сидит на обочине дороги с кружкой для подаяния, будучи «под веществами».
В любой другой стране такое шизофреническое восприятие реальности теми же американскими демократами называлось бы результатом «промывки мозгов», но в США это всего лишь патриотическое воспитание.
О том, к каким инцидентам приводит такое положение военных и «ветеранов» в США и как исторически сложились нынешние проблемы американской армии, читайте в продолжении этого материала.