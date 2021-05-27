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27 мая 17:16
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новостей
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
16:57
Происшествия
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Отставка президента и заседание Совбеза ООН: как изменилась ситуация в Мали на 27 мая

Африка
Отставка президента и заседание Совбеза ООН: как изменилась ситуация в Мали на 27 мая
pixabay.com  /  Public_Domain_Photography

Бамако, 27 мая. Совет Безопасности Организации Объединенных наций собрался на экстренное закрытое совещание, посвященное ситуации в Мали. Собравшиеся выступили с решительным осуждением ареста временного президента Ба Н’Дау и главы переходного правительства Моктара Уана.

Члены Совбеза призвали к безопасному и немедленному освобождению всех задержанных должностных лиц. Они подтвердили поддержку переходного периода и рекомендовали всем заинтересованным сторонам уделять первоочередное внимание укреплению доверия и участию в диалоге.

Обеспокоенность СБ вызывает перспектива негативного воздействия происходящих в западноафриканском государстве событий на борьбу с терроризмом. В связи с чем Совет подтвердил поддержку многопрофильной миссии ООН в Мали (МИНУСМА).

Тем временем в Бамако прибыла официальная делегация Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) во главе с бывшим главой Нигерии Гудлаком Эбеле Джонатаном. В его присутствии Ба Н’Дау и Моктар Уан официально подали в отставку.

«Переходный президент сложил свои обязанности со всеми вытекающими отсюда правами. Так же, как и глава правительства. Задержанные вернутся на свободу, но это будет делаться постепенно по очевидным соображениям безопасности», — заявил Баба Сиссе — специальный советник вице-президента Ассими Гойта.

Китайское информационное агентство Xinhuanet со ссылкой на источник в военных кругах Мали сообщает, что Гойта встретился с Гудлаком Эбеле Джонатаном и объявил ему о решении возглавить переходный период вместе с премьер-министром, которого предложит политическое объединение «Движение 5 июня» (M5-RFP).

Отставка президента и заседание Совбеза ООН: как изменилась ситуация в Мали на 27 мая
Global Look Press  /  Habib Kouyate / XinHua

Также в целях безопасности Гойта ввел в стране комендантский час и перекрыл воздушные и сухопутные границы.

Напомним, 24 мая в Мали произошел второй за последние 10 месяцев государственный переворот. Военные, подконтрольные вице-президенту Ассими Гойта, арестовали главу государства и премьер-министра, после чего доставили их на военную базу Кати, расположенную рядом с Бамако.

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африка мали
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