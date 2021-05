Отставка президента и заседание Совбеза ООН: как изменилась ситуация в Мали на 27 мая

Бамако, 27 мая. Совет Безопасности Организации Объединенных наций собрался на экстренное закрытое совещание, посвященное ситуации в Мали. Собравшиеся выступили с решительным осуждением ареста временного президента Ба Н’Дау и главы переходного правительства Моктара Уана.

Члены Совбеза призвали к безопасному и немедленному освобождению всех задержанных должностных лиц. Они подтвердили поддержку переходного периода и рекомендовали всем заинтересованным сторонам уделять первоочередное внимание укреплению доверия и участию в диалоге.

Обеспокоенность СБ вызывает перспектива негативного воздействия происходящих в западноафриканском государстве событий на борьбу с терроризмом. В связи с чем Совет подтвердил поддержку многопрофильной миссии ООН в Мали (МИНУСМА).

#UNSC Press Statement on #Mali #SecurityCouncil calls for the safe, immediate & unconditional release of all the officials detained & urged the Defence & Security forces elements to return to their barracks without delay. https://t.co/rDCzgBsw9C pic.twitter.com/GNAmkihY17