Отставка президента и заседание Совбеза ООН: как изменилась ситуация в Мали на 27 мая

Бамако, 27 мая. Совет Безопасности Организации Объединенных наций собрался на экстренное закрытое совещание, посвященное ситуации в Мали. Собравшиеся выступили с решительным осуждением ареста временного президента Ба Н’Дау и главы переходного правительства Моктара Уана.

Члены Совбеза призвали к безопасному и немедленному освобождению всех задержанных должностных лиц. Они подтвердили поддержку переходного периода и рекомендовали всем заинтересованным сторонам уделять первоочередное внимание укреплению доверия и участию в диалоге.

Обеспокоенность СБ вызывает перспектива негативного воздействия происходящих в западноафриканском государстве событий на борьбу с терроризмом. В связи с чем Совет подтвердил поддержку многопрофильной миссии ООН в Мали (МИНУСМА).

#UNSC Press Statement on #Mali #SecurityCouncil calls for the safe, immediate & unconditional release of all the officials detained & urged the Defence & Security forces elements to return to their barracks without delay. https://t.co/rDCzgBsw9C pic.twitter.com/GNAmkihY17 — MINUSMA (@UN_MINUSMA) May 26, 2021

Тем временем в Бамако прибыла официальная делегация Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) во главе с бывшим главой Нигерии Гудлаком Эбеле Джонатаном. В его присутствии Ба Н’Дау и Моктар Уан официально подали в отставку.

«Переходный президент сложил свои обязанности со всеми вытекающими отсюда правами. Так же, как и глава правительства. Задержанные вернутся на свободу, но это будет делаться постепенно по очевидным соображениям безопасности», — заявил Баба Сиссе — специальный советник вице-президента Ассими Гойта.

Китайское информационное агентство Xinhuanet со ссылкой на источник в военных кругах Мали сообщает, что Гойта встретился с Гудлаком Эбеле Джонатаном и объявил ему о решении возглавить переходный период вместе с премьер-министром, которого предложит политическое объединение «Движение 5 июня» (M5-RFP).

Global Look Press / Habib Kouyate / XinHua

Также в целях безопасности Гойта ввел в стране комендантский час и перекрыл воздушные и сухопутные границы.

Напомним, 24 мая в Мали произошел второй за последние 10 месяцев государственный переворот. Военные, подконтрольные вице-президенту Ассими Гойта, арестовали главу государства и премьер-министра, после чего доставили их на военную базу Кати, расположенную рядом с Бамако.