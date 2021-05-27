Карантин для привитых от COVID-19 туристов отменят в Паттайе с 1 октября

Бангкок, 27 мая. Провинция Паттайя в Таиланде с 1 октября собирается отменить двухнедельный карантин для привитых от коронавируса иностранных туристов.

Предполагается, что к этому времени в регионе должны вакцинироваться около 70% местных жителей, а также работников в сфере туризма и услуг. Об этом заявил мэр Паттайи Сонтайя Кунплом.

«Иностранные туристы, получившие две дозы вакцины, смогут въезжать в Паттайю без необходимости проходить 14-дневный карантин», — отметил он.

При этом туристы смогут прибывать только из стран, для которых министерство здравоохранения Таиланда определило низкий уровень риска. В список уже вошли Россия и Германия.

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