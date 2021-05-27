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27 мая 17:16
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17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
16:57
Происшествия
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с лесовозом в Ленобласти
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Карантин для привитых от COVID-19 туристов отменят в Паттайе с 1 октября

Общество
Карантин для привитых от COVID-19 туристов отменят в Паттайе с 1 октября
pixabay.com

Бангкок, 27 мая. Провинция Паттайя в Таиланде с 1 октября собирается отменить двухнедельный карантин для привитых от коронавируса иностранных туристов.

Предполагается, что к этому времени в регионе должны вакцинироваться около 70% местных жителей, а также работников в сфере туризма и услуг. Об этом заявил мэр Паттайи Сонтайя Кунплом.

«Иностранные туристы, получившие две дозы вакцины, смогут въезжать в Паттайю без необходимости проходить 14-дневный карантин», — отметил он.

При этом туристы смогут прибывать только из стран, для которых министерство здравоохранения Таиланда определило низкий уровень риска. В список уже вошли Россия и Германия.

Ранее российским туристам рассказали о сложностях путешествий в Грузию. Россиян, решивших посетить эту страну, не пропустят через КПП «Верхний Ларс».

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таиланд карантин коронавирус
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Все новости / Общество / Карантин для привитых от COVID-19 туристов отменят в Паттайе с 1 октября
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