Мэр Дагестанских Огней отчитал энергетиков: «Дагэнерго» с мертвой точки не двигается

Махачкала, 27 мая. Коммерческая электросетевая компания «Дагэнержи» в городе Дагестанские Огни лучше справляется со своими задачами, чем филиал «Россетей» — компания «Дагэнерго». Об этом в эфире телеканала «Россия Дагестан» заявил глава города Джалалутдин Алирзаев.

Он отметил, что «Дагэнержи» активно занимается заменой ветхих электросетей на территории обслуживания. При этом «Дагэнерго» с этой задачей не справляется.

«Сейчас город разделен на две части: половину обслуживает «Дагэнержи», половину — «Дагэнерго». На сегодняшний день успешно со своими задачами справляется именно «Дагэнержи», и пусть руководство «Дагэнерго» не обижается. Они меняют старые сети, но «Дагэнерго» с этой мертвой точки не двигается», — сказал мэр.

В качестве примера Алирзаев привел случай, произошедший около полугода назад. По его словам, тогда энергетики частной организации заменили прогнившие электрические столбы на территории, находящейся в ответственности «Дагэнерго».

«Жители трех улиц обратились с жалобой на то, что у них сгнили и упали столбы. Вторые сутки они оставались без электричества, нужно было срочно заменить эти столбы. Эту территорию обслуживало «Дагэнерго», я им и позвонил с просьбой помочь. Они ответили, что для получения нового столба необходимо подать заявку, которую будут рассматривать в течение месяца. После этого я позвонил руководителю «Дагэнержи», объяснил ситуацию, также попросил помочь. В течение трех часов они привезли три столба, буровую машину, все установили, подключили и дали людям свет», — рассказал глава Дагестанских Огней.

Отметим, что ранее руководство «Дагэнерго» неоднократно заявляло о ветхости электросетевого комплекса республики и необходимости больших средств на его обновление. Отмечалось, что эти работы будут проводиться поэтапно. Также в компании обращали внимание на большое количество бесхозяйных объектов, к которым «Дагэнерго» по закону не имеет доступа.

Ранее ФАН сообщал, что филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» — компания «Дагэнерго» получила статус гарантирующего поставщика электроэнергии по республике летом 2020 года. К концу того же года суммарные долги региона за электричество достигли 13 миллиардов рублей.