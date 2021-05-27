Мэр Дагестанских Огней отчитал энергетиков: «Дагэнерго» с мертвой точки не двигается

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 мая 17:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
16:57
Происшествия
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с лесовозом в Ленобласти
Все новости
27 мая 17:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
16:57
Происшествия
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с лесовозом в Ленобласти
Все новости

Мэр Дагестанских Огней отчитал энергетиков: «Дагэнерго» с мертвой точки не двигается

Общество
Мэр Дагестанских Огней отчитал энергетиков: «Дагэнерго» с мертвой точки не двигается
gov.karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия

Махачкала, 27 мая. Коммерческая электросетевая компания «Дагэнержи» в городе Дагестанские Огни лучше справляется со своими задачами, чем филиал «Россетей» — компания «Дагэнерго». Об этом в эфире телеканала «Россия Дагестан» заявил глава города Джалалутдин Алирзаев.

Он отметил, что «Дагэнержи» активно занимается заменой ветхих электросетей на территории обслуживания. При этом «Дагэнерго» с этой задачей не справляется.

«Сейчас город разделен на две части: половину обслуживает «Дагэнержи», половину — «Дагэнерго». На сегодняшний день успешно со своими задачами справляется именно «Дагэнержи», и пусть руководство «Дагэнерго» не обижается. Они меняют старые сети, но «Дагэнерго» с этой мертвой точки не двигается», — сказал мэр.

В качестве примера Алирзаев привел случай, произошедший около полугода назад. По его словам, тогда энергетики частной организации заменили прогнившие электрические столбы на территории, находящейся в ответственности «Дагэнерго».

«Жители трех улиц обратились с жалобой на то, что у них сгнили и упали столбы. Вторые сутки они оставались без электричества, нужно было срочно заменить эти столбы. Эту территорию обслуживало «Дагэнерго», я им и позвонил с просьбой помочь. Они ответили, что для получения нового столба необходимо подать заявку, которую будут рассматривать в течение месяца. После этого я позвонил руководителю «Дагэнержи», объяснил ситуацию, также попросил помочь. В течение трех часов они привезли три столба, буровую машину, все установили, подключили и дали людям свет», — рассказал глава Дагестанских Огней.

Отметим, что ранее руководство «Дагэнерго» неоднократно заявляло о ветхости электросетевого комплекса республики и необходимости больших средств на его обновление. Отмечалось, что эти работы будут проводиться поэтапно. Также в компании обращали внимание на большое количество бесхозяйных объектов, к которым «Дагэнерго» по закону не имеет доступа.

Ранее ФАН сообщал, что филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» — компания «Дагэнерго» получила статус гарантирующего поставщика электроэнергии по республике летом 2020 года. К концу того же года суммарные долги региона за электричество достигли 13 миллиардов рублей.

Вернуться назад

россия дагестан электричество электросети
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 111923 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 84425 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 74120 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 36905 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 33701 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Все новости / Общество / Мэр Дагестанских Огней отчитал энергетиков: «Дагэнерго» с мертвой точки не двигается
Рейтинг@Mail.ru