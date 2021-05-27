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27 мая 18:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:46
Армия
Украина провела военные учения на границе с Крымом
18:45
Происшествия
Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей
18:44
Происшествия
Связанного парня в трусах нашли мертвым в Петербурге
18:44
Происшествия
Суд отправил под арест подчиненного генерала СК Музраева
18:41
Общество
Иммунолог опроверг эффективность плазмы переболевших для лечения COVID-19
18:39
Латинская Америка
Доминиканская Республика продлила режим ЧС из-за COVID-19
18:36
Шоу-бизнес
Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой
18:31
Экономика
Рост продаж подержанных электромобилей наблюдается в России
18:28
Происшествия
Водитель самоката сбил шестилетнего ребенка в Петербурге
18:27
Общество
Симфония без фальшивых нот: как старине и современности уживаться в облике Петербурга
18:27
Политика
Мэр Риги успокоил белорусских хоккеистов после инцидента с флагом
18:25
Общество
Канатная дорога свяжет донские берега
18:25
Общество
Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии
18:24
Общество
Петербуржцы признались в любви Северной столице
18:24
ФАН-ТВ
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
18:23
Происшествия
Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника
18:22
Общество
Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю
18:19
Общество
Психолог Ланг рассказал, как избавиться от тревоги перед вакцинацией
18:17
Происшествия
Родителям учеников казанской гимназии №175 стали поступать звонки от аферистов
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ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня

ФАН-ТВ
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье

Теракты на Ставрополье предотвратила Федеральная служба безопасности. Силовики задержали криминальный дуэт сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Один из экстремистов — местный житель, другой — мигрант из Средней Азии. Боевики готовили два теракта в Ставропольском крае в преддверии майских праздников. Только сейчас ФСБ опубликовала видео спецоперации — допроса и обыска. У одного из игиловцев дома сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельной бомбы. Возбуждены уголовные дела.

Польша может войти в список недружественных России стран

ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
UN Photo  / Cia Pak

Польша должна стать следующим государством в списке недружественных по отношению к России стран. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так парламентарий прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды, обвинившего Россию в агрессивных действиях и нарушении международного права. «Рупор Варшавы» даже пообещал дойти со своим русофобским манифестом до Генассамблеи ООН и площадок ОБСЕ.
«Президент Польши — это дешевая марионетка в руках американцев, и он будет говорить все что угодно, лишь бы получить очередную подачку Запада», — заявил Алексей Чепа.
По словам депутата, экономические рычаги воздействия на Польшу вряд ли применимы, ведь они в первую очередь сказываются не на политиках, а на простых людях. Поэтому в приоритете — зеркальный ответ в политической плоскости. У Варшавы есть все шансы присоединиться к утвержденному российским правительством списку недружественных стран, составив компанию Соединенным Штатам и Чехии. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что ненависть к России «застилает глаза некоторых польских политиков, в том числе и ее президента, и не дает возможности проявлять политическую мудрость».

Евросоюз планирует санкции против Белоруссии

ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
pixabay.com  / 

Евросоюз запустил маховик по введению новых санкций против Белоруссии из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом заявил журналистам глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Япония.
«Процесс реализации санкций запущен. Вопрос секторальных санкций проанализируют соответствующие структуры, сейчас слишком рано говорить о конкретном секторе», — сказал Шарль Мишель.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщило, что новые санкции Брюсселя против Минска могут затронуть калийные удобрения. Это один из основных экспортных товаров страны. Рестрикции, по версии инсайдеров, ждут и авиакомпанию «Белавиа».

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санкции евросоюз белоруссия польша игил теракт исламское государство фсб госдума дуда список недружественных стран
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