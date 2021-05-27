ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня

Теракты на Ставрополье предотвратила Федеральная служба безопасности. Силовики задержали криминальный дуэт сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Один из экстремистов — местный житель, другой — мигрант из Средней Азии. Боевики готовили два теракта в Ставропольском крае в преддверии майских праздников. Только сейчас ФСБ опубликовала видео спецоперации — допроса и обыска. У одного из игиловцев дома сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельной бомбы. Возбуждены уголовные дела.

Польша может войти в список недружественных России стран

UN Photo / Cia Pak

Польша должна стать следующим государством в списке недружественных по отношению к России стран. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так парламентарий прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды, обвинившего Россию в агрессивных действиях и нарушении международного права. «Рупор Варшавы» даже пообещал дойти со своим русофобским манифестом до Генассамблеи ООН и площадок ОБСЕ.

«Президент Польши — это дешевая марионетка в руках американцев, и он будет говорить все что угодно, лишь бы получить очередную подачку Запада», — заявил Алексей Чепа.

По словам депутата, экономические рычаги воздействия на Польшу вряд ли применимы, ведь они в первую очередь сказываются не на политиках, а на простых людях. Поэтому в приоритете — зеркальный ответ в политической плоскости. У Варшавы есть все шансы присоединиться к утвержденному российским правительством списку недружественных стран, составив компанию Соединенным Штатам и Чехии. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что ненависть к России «застилает глаза некоторых польских политиков, в том числе и ее президента, и не дает возможности проявлять политическую мудрость».