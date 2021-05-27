Донбасс сегодня: волонтеры посадили солдат ВСУ на героин, ОБСЕ расследует гибель своих БЛА

Донбасс, 27 мая. ВСУ несут потери. Волонтеры снабжают киевских силовиков тяжелыми наркотиками. Генеральный секретарь ОБСЕ посетит Украину для выяснения обстоятельств крушений беспилотников. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Несмотря на снижение огневой активности ВСУ за последнюю неделю, обстрелы все же не прекращаются. В Народной милиции ДНР заявили об одном нарушении противником режима прекращения огня за сутки. С позиций 16-го украинского батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады в Песках с помощью противотанковых гранатометов обстреляно село Лозовое.

В ЛНР зафиксировали три обстрела за сутки. Под огнем противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оказались три населенных пункта.

Солдаты ВСУ подорвались при минировании местности

Украинские силовики становятся жертвами минирования местности своими же сослуживцами. Два дня назад в районе Лоскутовки Луганской области во время минирования окрестностей позиций 2-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ подорвался военнослужащий.

Такое же происшествие зафиксировано вблизи позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Светлодарска. Рядовой бригады Матвиюк подорвался на противопехотной мине, ранее установленной саперами из его воинской части.

ВСУ снабжают наркотиками под видом гуманитарной помощи

Зачастую многие происшествия в передовых частях армии Киева, результатом которых становятся небоевые потери, происходят из-за нахождения на позициях военнослужащих в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Этому способствует так называемая «волонтерская деятельность» украинских общественных организаций, которые оказывают гуманитарную помощь «сильнейшей армии континента».

По информации донецкого управления народной милиции, во 2-м батальоне 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ зафиксированы случаи массово употребления наркотиков. Проверку проводили сотрудники военной службы правопорядка. На позициях выявлены шесть военнослужащих в состоянии наркотического опьянения, принимавшие героин. При обыске личных вещей наркоманов выявлены более десятка шприцов с веществом для инъекций.

Расследованием комиссии штаба восточной оперативно-тактической группировки ВСУ установлено, что запрещенные вещества солдатам поступают от членов волонтерских организаций. При этом, согласно показаниям «защитников», схема поставок наркотиков в бригаду действует давно и курируется лично командиром 28-й омбр Максимом Марченко. Мотивация офицера — решение проблем страха силовиков перед боевыми действиями за счет употребления запрещенных веществ.

facebook.com/GeneralStaff.ua / Генеральный штаб ВСУ

В ДНР рассказали о целях визита на Украину генсекретаря ОБСЕ

Украину посетит генсек ОБСЕ Хельга Шмид. Основная и официальная версия визита — обсуждение конфликта в Донбассе, посещение зоны силовой операции и переговоры с украинским руководством.

В Народной милиции ДНР сообщают еще об одной цели визита генсекретаря. В адрес Шмид от представителей ОБСЕ на Украине ранее была направлена докладная о резко возросшем количестве фактов препятствования работе беспилотников со стороны ВСУ.

В докладной указаны факты аварийных посадок беспилотных аппаратов в апреле и мае, крушений двух аппаратов дальнего радиуса действия Comcopter-S100 на контролируемой правительственными войсками Украины территории Донбасса.

Ранее в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР неоднократно заявляли о препятствовании украинскими силовиками деятельности миссии ОБСЕ. Это выражается как в создании помех и намеренных обстрелах беспилотников солдатами ВСУ, так и в установлении слежки за патрулями и создании искусственных препятствий для перемещения наблюдателей. Цель — исключить возможность фиксации нарушений со стороны украинских войск Минских соглашений и размещения запрещенной техники в жилых районах.