Донбасс сегодня: волонтеры посадили солдат ВСУ на героин, ОБСЕ расследует гибель своих БЛА

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27 мая 17:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
16:57
Происшествия
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с лесовозом в Ленобласти
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Донбасс сегодня: волонтеры посадили солдат ВСУ на героин, ОБСЕ расследует гибель своих БЛА

Новороссия
Донбасс сегодня: волонтеры посадили солдат ВСУ на героин, ОБСЕ расследует гибель своих БЛА
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Донбасс, 27 мая. ВСУ несут потери. Волонтеры снабжают киевских силовиков тяжелыми наркотиками. Генеральный секретарь ОБСЕ посетит Украину для выяснения обстоятельств крушений беспилотников. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Несмотря на снижение огневой активности ВСУ за последнюю неделю, обстрелы все же не прекращаются. В Народной милиции ДНР заявили об одном нарушении противником режима прекращения огня за сутки. С позиций 16-го украинского батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады в Песках с помощью противотанковых гранатометов обстреляно село Лозовое.

В ЛНР зафиксировали три обстрела за сутки. Под огнем противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оказались три населенных пункта. 

Солдаты ВСУ подорвались при минировании местности

Украинские силовики становятся жертвами минирования местности своими же сослуживцами. Два дня назад в районе Лоскутовки Луганской области во время минирования окрестностей позиций 2-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ подорвался военнослужащий.

Такое же происшествие зафиксировано вблизи позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Светлодарска. Рядовой бригады Матвиюк подорвался на противопехотной мине, ранее установленной саперами из его воинской части.

ВСУ снабжают наркотиками под видом гуманитарной помощи

Зачастую многие происшествия в передовых частях армии Киева, результатом которых становятся небоевые потери, происходят из-за нахождения на позициях военнослужащих в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Этому способствует так называемая «волонтерская деятельность» украинских общественных организаций, которые оказывают гуманитарную помощь «сильнейшей армии континента».

По информации донецкого управления народной милиции, во 2-м батальоне 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ зафиксированы случаи массово употребления наркотиков. Проверку проводили сотрудники военной службы правопорядка. На позициях выявлены шесть военнослужащих в состоянии наркотического опьянения, принимавшие героин. При обыске личных вещей наркоманов выявлены более десятка шприцов с веществом для инъекций.

Расследованием комиссии штаба восточной оперативно-тактической группировки ВСУ установлено, что запрещенные вещества солдатам поступают от членов волонтерских организаций. При этом, согласно показаниям «защитников», схема поставок наркотиков в бригаду действует давно и курируется лично командиром 28-й омбр Максимом Марченко. Мотивация офицера — решение проблем страха силовиков перед боевыми действиями за счет употребления запрещенных веществ.

Донбасс сегодня: волонтеры посадили солдат ВСУ на героин, ОБСЕ расследует гибель своих БЛА
facebook.com/GeneralStaff.ua  / Генеральный штаб ВСУ

В ДНР рассказали о целях визита на Украину генсекретаря ОБСЕ

Украину посетит генсек ОБСЕ Хельга Шмид. Основная и официальная версия визита — обсуждение конфликта в Донбассе, посещение зоны силовой операции и переговоры с украинским руководством.

В Народной милиции ДНР сообщают еще об одной цели визита генсекретаря. В адрес Шмид от представителей ОБСЕ на Украине ранее была направлена докладная о резко возросшем количестве фактов препятствования работе беспилотников со стороны ВСУ.

В докладной указаны факты аварийных посадок беспилотных аппаратов в апреле и мае, крушений двух аппаратов дальнего радиуса действия Comcopter-S100 на контролируемой правительственными войсками Украины территории Донбасса.

Ранее в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР неоднократно заявляли о препятствовании украинскими силовиками деятельности миссии ОБСЕ. Это выражается как в создании помех и намеренных обстрелах беспилотников солдатами ВСУ, так и в установлении слежки за патрулями и создании искусственных препятствий для перемещения наблюдателей. Цель — исключить возможность фиксации нарушений со стороны украинских войск Минских соглашений и размещения запрещенной техники в жилых районах.

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днр всу донбасс украина лнр народная милиция
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