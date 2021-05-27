Туроператоры опровергли спекуляции Госдепа США об опасности поездок в Белоруссию

Заявление Госдепартамента США об опасности поездок в Белоруссию — фикция и политический демарш. Об этом в интервью ФАН заявили политолог Николай Межевич, а также представители крупных туроператоров Татьяна Жданова и Георгий Погосов.

На сайте внешнеполитического ведомства США 26 мая появилось сообщение о том, что Госдеп внес Белоруссию в список стран, опасных для туризма. Дипведомство пугает собирающихся в Минск «произвольным соблюдением законов и рисками задержания, а также COVID-19», сообщает, что «белорусские власти задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США… Некоторые из них стали жертвами преследований и жестокого обращения со стороны белорусских властей».

Как окончательный аргумент Госдеп упоминает, что 23 мая 2021 года белорусские власти «принудительно приземлили» коммерческий самолет, пересекавший воздушное пространство Белоруссии, чтобы «арестовать оппозиционного журналиста».

Федеральное агентство новостей /

«Вашингтон нетолерантен к Минску»

Директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич заверил, что людям, не имеющим отношения к терроризму, бояться в Минске нечего.

«Я только что вернулся из Белоруссии, прибыл в Москву утром. Цветут каштаны, светит солнце, в парках гуляют мамы с колясками, много приезжих: кафе загружены, свободное такси не так просто поймать. Минск живет обычной жизнью, как и вся страна», — отметил собеседник агентства.

Эксперт по Белоруссии заметил, что, безусловно, если американский турист попытается заминировать Дворец Республики, то его поездка окончится, а сам он попадет в здание по соседству — в КГБ РБ. Для всех нормальных туристов Минск и вся Белоруссия полны гостеприимства — там есть где отдохнуть и что посмотреть.

«Заявление Госдепа — политические спекуляции. Вашингтон часто использует формулировку «не рекомендуется» в отношении стран, к которым, образно говоря, нетолерантен», — пояснил причину нагнетания обстановки американцами директор Центра белорусских исследований.

Межевич уточнил, что железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией функционирует без каких-либо затруднений, но поток пассажиров велик, — билеты лучше приобретать заранее. Что касается COVID-19, то меры безопасности по предотвращению распространения коронавируса применяются везде: в общественных местах просят надевать маски, при пересечении границы рекомендуется иметь справку с результатом теста на вирус.

В целом в стране обстановка стабильная и спокойная, заключил эксперт.

ТАСС / Драчев Виктор

«Можно насладиться белорусской кухней и подлечиться»

Белоруссия относится к тем странам, где всегда можно вкусно поесть и подлечиться, отметила руководитель группы продаж крупной туркомпании Татьяна Жданова.

«В Белоруссии можно неплохо отдохнуть. Огромного спроса на туры в Минск нет и не было, так как большинство граждан едут туда самостоятельно, на личных автомобилях. В основном, чтобы погулять по городу, насладиться белорусской кухней. Цены в ресторанах весьма умеренные. Иногда мы отправляем желающих оздоровиться в санаторно-курортные туры: на территории Белоруссии есть хорошие объекты для обследования, профилактического лечения и отдыха», — раскрыла особенности отдыха в соседней стране представитель туроператора.

Жданова добавила, что ее компания готова отправить в Минск всех желающих. Сутки в столичном белорусском отеле с включенным завтраком, в среднем, обойдутся от 3 до 6 тысяч российских рублей на двоих, плюс билет на самолет.

«Нередко российские туристы хитрят и использую Минск как транзитный узел, чтобы добраться из него в другие страны, с которыми сообщение из России по причине пандемии ограничено. Отношение к приезжим в Белоруссии доброжелательное, уровень преступности низкий. Если не искать приключения, не участвовать в несанкционированных митингах и не нарушать закон, никакие задержания и прочие неприятности туристам не грозят», — подчеркнула собеседница агентства.

Эксперт пояснила, что в опасные места, например, в африканские республики с нестабильной политической обстановкой и высоким уровнем бандитизма, типа Сомали и Конго, российские операторы людей не отправляют. Из числа наиболее криминогенных государств, куда летают туристы, она привела в пример Бразилию — там часто воруют и иногда даже грабят.

ТАСС / Терещенко Михаил

«Запад решил просто выплеснуть негатив из-за посадки Ryanair»

Управляющий директор сети турагентств и член комитета по турагентской деятельности РСТ Георгий Погосов также заявил, что отдых в Белоруссии — весьма спокойный и безопасный процесс.

«Запад решил просто выплеснуть негатив после посадки самолета и задержания оппозиционеров в минском аэропорту. На самом деле в Минске можно хорошо погулять, отдохнуть душой и телом. Красиво и сравнительно недорого. В Белоруссии очень неплохие санатории. Некоторые сравнивают отдых в Белоруссии с поездкой в СССР, но отзывы в большинстве своем хорошие», — сказал руководитель турагентства.

Погосов подчеркнул, что в плане безопасности туристов республика всегда была спокойной, и сегодня, по большому счету, ничего не изменилось. Он отметил, что, к примеру, незадолго до возникновения коронавируса и последующих событий, недельный тур в Минск на двоих с дорогой стоил от 40 тысяч рублей РФ.

«Сегодня путевки в Минск бронируют нечасто. Поток туристов за пределы России в последнее время по причине ограничительных мер, связанных с пандемией, снизился. Автодороги в Белоруссию пока, к сожалению, открыты частично», — пожаловался туроператор.

Эксперт заметил, что желающие чаще добираются в Белоруссию самостоятельно. Для поездки туда гражданину России не нужна виза, границу можно пересечь с обычным, гражданским паспортом. Как только опасность коронавирусной инфекции отступит, туристическая индустрия заработает в полном объеме: организованные туры в Белоруссию от российских операторов станут регулярными.