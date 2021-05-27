Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран

Москва, 27 мая. Польша должна стать следующей, кто будет включен в список недружественных стран, заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом депутат Государственной думы РФ ответил польскому президенту Анджею Дуде, который назвал Российскую Федерацию «ненормальной страной». По его словам, польский лидер является марионеткой в руках Соединенных Штатов, который будет говорить все, лишь бы получить новую подачку Запада.

«Слова Дуды – на ветер. Это дешевый политик, крайне дешевый политик<...>А что касается включения Польши в список недружественных стран, то я изначально думал, что очевидно и Польшу надо было в него внести», — отметил депутат.

Ранее политолог и военный аналитик Андрей Кошкин заявил, что польская сторона всегда будет занимать жесткую позицию по отношению к России, чтобы выслужиться перед США.