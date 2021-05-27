Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете

Москва, 27 мая. Юристы издания Wonderzine займутся претензиями и возможным иском исполнительницы Манижи. Об этом сообщила главный редактор Юлия Таратута.

Представительница России на Евровидении-2021 в своем Instagram-аккаунте заявила о намерении судиться с изданием, которое распространило о ней неправдивые сведения. Певица возмутилась, что перед публикацией представители СМИ не связались с ней и не уточнили данные.

Главред Wonderzine в ответ на обвинения в клевете отметила, что последнее время всеми контактами Манижи заведовал Первый канал, в связи с чем получить от нее интервью было проблематично.

«Все журналисты, которые интересовались интервью с певицей эпохи ее участия в Евровидении, могли натолкнуться на невозможность этого интервью, поскольку всеми контактами певицы в это время заведовал Первый канал. Я лично получила отказ от интервью с Манижей, когда делала такой запрос», — рассказала она в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По словам Таратуты, вся информация, опубликованная в статье, есть в открытом доступе и появилась в Сети два месяца назад не только в Telegram-каналах, но и в некоторых СМИ. Она не понимает, что именно из публикации так сильно задело Манижу, раз она решила подать жалобу в суд.

В своем Instagram-аккаунте российская исполнительница заявила, что с нетерпением ждет от крупного издания подтверждения своих слов, что она незаслуженно одержала победу на национальном отборе. Конкурс проходил 8 марта при поддержке Первого канала. Певица отметила, что материал Wonderzine порочит ее честь и достоинство, передает сайт 360tv.ru.