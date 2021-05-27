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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:47
Экономика
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
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Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
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15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
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Армия
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Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете

  /   Обновлено: 27 мая 2021 15:33
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
Prt Scr youtube.com  /  Скажи Гордеевой

Москва, 27 мая. Юристы издания Wonderzine займутся претензиями и возможным иском исполнительницы Манижи. Об этом сообщила главный редактор Юлия Таратута.

Представительница России на Евровидении-2021 в своем Instagram-аккаунте заявила о намерении судиться с изданием, которое распространило о ней неправдивые сведения. Певица возмутилась, что перед публикацией представители СМИ не связались с ней и не уточнили данные.

Главред Wonderzine в ответ на обвинения в клевете отметила, что последнее время всеми контактами Манижи заведовал Первый канал, в связи с чем получить от нее интервью было проблематично.

«Все журналисты, которые интересовались интервью с певицей эпохи ее участия в Евровидении, могли натолкнуться на невозможность этого интервью, поскольку всеми контактами певицы в это время заведовал Первый канал. Я лично получила отказ от интервью с Манижей, когда делала такой запрос», — рассказала она в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По словам Таратуты, вся информация, опубликованная в статье, есть в открытом доступе и появилась в Сети два месяца назад не только в Telegram-каналах, но и в некоторых СМИ. Она не понимает, что именно из публикации так сильно задело Манижу, раз она решила подать жалобу в суд.

В своем Instagram-аккаунте российская исполнительница заявила, что с нетерпением ждет от крупного издания подтверждения своих слов, что она незаслуженно одержала победу на национальном отборе. Конкурс проходил 8 марта при поддержке Первого канала. Певица отметила, что материал Wonderzine порочит ее честь и достоинство, передает сайт 360tv.ru.

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суд евровидение Манижа
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