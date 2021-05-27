Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией

Прага, 27 мая. Бывший дипломат Чехословакии Станислав Суя прокомментировал высылку российских коллег из Праги.

Как отметил Суя, высылка является «уникальным случаем» и войдет в историю в качестве «срежиссированной аномалии с так называемой безошибочной версией». Как отметил дипломат, у Праги нет никаких доказательств причастности России к событиям во Врбетице, а заявления политиков ничем не подкреплены.

«Даже во времена холодной войны подобное случалось редко, тем более не было принято высылать дипломатов из солидарности с союзником», — высказался Суя.

Дипломат выразил надежду, что рано или поздно Москва и Прага восстановят отношения.

Ранее стало известно, что штаты посольств РФ в Праге и Чехии в Москве уровняют до конца месяца.