В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича

Луганск, 27 мая. Генеральная прокуратура Луганской народной республики возбудила уголовное дело в отношении основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске 23 мая.

Дело касается участия Протасевича в сражениях в Донбассе на стороне Киева, заявила представитель надзорного ведомства Инна Семенова. Незадолго до этого глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что основатель Nexta находился на юго-востоке Украины вместе с батальоном «Азов» (запрещен в РФ), против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.

О причастности белорусского блогера к военным действиям рассказал основатель нацистского батальона «Азов» Андрей Билецкий. По его словам, Протасевич не только присутствовал в зоне конфликта, но и лично участвовал в нем, пишет Федеральное агентство новостей.