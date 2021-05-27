Концерн Uniper решил покинуть российский рынок

Москва, 27 мая. Немецкая энергетическая компания Uniper решила покинуть Россию и распродать все активы. Концерн считается главным партнером «Газпрома» в Германии.

Uniper выступает крупнейшим покупателем российского голубого топлива. Кроме того, концерн считается инвестором трубопровода «Северный поток — 2». Холдинг через дочернюю компанию Unipro владеет пятью угольными и газовыми электростанциями на территории России. Совокупная мощность объектов находится на уровне 11,2 гигаватта, что составляет около 4% всего потребления в стране.

Причиной соответствующего решения стали планы компании по снижению выбросов. Корпорация стремится закрыть большинство собственных угольных электростанций в Германии к 2025 году. Вероятно, некоторые проблемы в России также оказали влияние. Ранее сообщалось, что организация Uniper рассматривает возможность преобразования угольной электростанции в Вильгельмсхафене на побережье Северного моря.