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27 мая 15:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:47
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
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Концерн Uniper решил покинуть российский рынок

Экономика
Концерн Uniper решил покинуть российский рынок
pixabay.com  /  PD

Москва, 27 мая. Немецкая энергетическая компания Uniper решила покинуть Россию и распродать все активы. Концерн считается главным партнером «Газпрома» в Германии.

Uniper выступает крупнейшим покупателем российского голубого топлива. Кроме того, концерн считается инвестором трубопровода «Северный поток — 2». Холдинг через дочернюю компанию Unipro владеет пятью угольными и газовыми электростанциями на территории России. Совокупная мощность объектов находится на уровне 11,2 гигаватта, что составляет около 4% всего потребления в стране.

Причиной соответствующего решения стали планы компании по снижению выбросов. Корпорация стремится закрыть большинство собственных угольных электростанций в Германии к 2025 году. Вероятно, некоторые проблемы в России также оказали влияние. Ранее сообщалось, что организация Uniper рассматривает возможность преобразования угольной электростанции в Вильгельмсхафене на побережье Северного моря.

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Газпром рынок активы uniper
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