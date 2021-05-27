Бедрос Киркоров рассказал, как Ванга передала ему дар исцеления

Москва, 27 мая. Певец Бедрос Киркоров раскрыл интересный факт о себе: после встречи с Вангой он узнал, что может заниматься исцелением.

Артист в свое время служил солдатом на границе и был в составе ансамбля. Во время гастролей он вместе с коллективом попал в город Петрич, в котором на тот момент была Ванга. Киркорову предложили сходить к целительнице, он согласился. Но тогда провидица не приняла мужчину в военной форме.

В следующий раз артист сам пошел к Ванге. Тогда исполнитель работал в Софии. Мужчина жаловался на проблемы с ногой и надеялся, что Ванга сможет помочь.

«Получилось, что, когда я служил на границе в армии, я упал с коня. Когда я вскочил на свою лошадь, она поднялась на двух ногах, и я упал, а лошадь упала рядом со мной. Я тогда очень сильно ударился о какой-то пенек правой ногой, я лежал в лазарете несколько недель — болело ужасно. Ванга не каждому так делает: кладет руки и надо сверху положить свои руки. Она положила и говорит, что сам вылечу свое колено», — рассказал артист в разговоре с kp.ru.

Тогда исполнитель не поверил целительнице. Спустя месяц, когда у него вновь заболела нога, он воспользовался методом Ванги и был поражен: целительница будто передала ему свой дар. Нога перестала болеть.

Киркоров в свои 88 лет продолжает вести активный образ жизни. Он принимал участие в самом засекреченном шоу НТВ — «Маска». Появление артиста шокировало не только зрителей, но и его сына Филиппа, который был председателем жюри проекта.