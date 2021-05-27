Бедрос Киркоров рассказал, как Ванга передала ему дар исцеления

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 мая 15:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:47
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Все новости
27 мая 15:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:47
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Все новости

Бедрос Киркоров рассказал, как Ванга передала ему дар исцеления

Шоу-бизнес
Бедрос Киркоров рассказал, как Ванга передала ему дар исцеления
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Москва, 27 мая. Певец Бедрос Киркоров раскрыл интересный факт о себе: после встречи с Вангой он узнал, что может заниматься исцелением.

Артист в свое время служил солдатом на границе и был в составе ансамбля. Во время гастролей он вместе с коллективом попал в город Петрич, в котором на тот момент была Ванга. Киркорову предложили сходить к целительнице, он согласился. Но тогда провидица не приняла мужчину в военной форме.

В следующий раз артист сам пошел к Ванге. Тогда исполнитель работал в Софии. Мужчина жаловался на проблемы с ногой и надеялся, что Ванга сможет помочь.

«Получилось, что, когда я служил на границе в армии, я упал с коня. Когда я вскочил на свою лошадь, она поднялась на двух ногах, и я упал, а лошадь упала рядом со мной. Я тогда очень сильно ударился о какой-то пенек правой ногой, я лежал в лазарете несколько недель — болело ужасно. Ванга не каждому так делает: кладет руки и надо сверху положить свои руки. Она положила и говорит, что сам вылечу свое колено», — рассказал артист в разговоре с kp.ru.

Тогда исполнитель не поверил целительнице. Спустя месяц, когда у него вновь заболела нога, он воспользовался методом Ванги и был поражен: целительница будто передала ему свой дар. Нога перестала болеть.

Киркоров в свои 88 лет продолжает вести активный образ жизни. Он принимал участие в самом засекреченном шоу НТВ — «Маска». Появление артиста шокировало не только зрителей, но и его сына Филиппа, который был председателем жюри проекта.

Вернуться назад

киркоров ванга исцеление
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 108318 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 83662 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 71959 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 35131 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 33628 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Все новости / Шоу-бизнес / Бедрос Киркоров рассказал, как Ванга передала ему дар исцеления
Рейтинг@Mail.ru