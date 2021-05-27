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27 мая 15:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:47
Экономика
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
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Британцы увидели угрозу для США в новом китайском бомбардировщике

Армия
Британцы увидели угрозу для США в новом китайском бомбардировщике
Global Look Press  /  Li Yun/Xinhua

Лондон, 27 мая. Перспективный китайский бомбардировщик H-20 сможет без дозаправки долететь до территории США и нанести удар, пишет The Times.

На сегодняшний день о самолете известно мало. Создание машины в Пекине официально еще не подтверждали. Тем не менее, в прессе появилось компьютерное изображение бомбардировщика, который привел в ужас американских экспертов, приводит «Нью Информ» материал британского издания The Times.

Одна из особенностей H-20 заключается в его способности без дозаправок преодолеть 8 тысяч километров. Таким образом, самолет, взлетев с материковой части Китая, сможет преодолеть вторую тихоокеанскую островную цепь в составе Японии, Гуама и американских Марианских островов. Таким образом британские журналисты увидели угрозу для США в новом китайском самолете.

Его параметры также оценил Джон Греватт, специалист по авиации и военный аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону. По его словам, H-20 может совершить своеобразную революцию.

«Это значит, что стратегическое преимущество данного самолета состоит в его способности наносить удары в качестве стратегического бомбардировщика. Он будет способен поражать цели, находящиеся на большом удалении», — разъяснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что самолета следует остерегаться именно Соединенным Штатам. Его характеристики вполне позволяют нанести удар по американским силам и значительно ослабить позиции США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в США признали, что для истребителей F-22 и F-35 серьезную угрозу представляют российские зенитно-ракетные системы С-400, сообщает сайт 360tv.ru. Тем временем, по данным The Drive, российские Ту-22М3 станут для НАТО серьезной проблемой в Средиземном море.

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сша китай н-20
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