Британцы увидели угрозу для США в новом китайском бомбардировщике

Лондон, 27 мая. Перспективный китайский бомбардировщик H-20 сможет без дозаправки долететь до территории США и нанести удар, пишет The Times.

На сегодняшний день о самолете известно мало. Создание машины в Пекине официально еще не подтверждали. Тем не менее, в прессе появилось компьютерное изображение бомбардировщика, который привел в ужас американских экспертов, приводит «Нью Информ» материал британского издания The Times.

Одна из особенностей H-20 заключается в его способности без дозаправок преодолеть 8 тысяч километров. Таким образом, самолет, взлетев с материковой части Китая, сможет преодолеть вторую тихоокеанскую островную цепь в составе Японии, Гуама и американских Марианских островов. Таким образом британские журналисты увидели угрозу для США в новом китайском самолете.

Его параметры также оценил Джон Греватт, специалист по авиации и военный аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону. По его словам, H-20 может совершить своеобразную революцию.

«Это значит, что стратегическое преимущество данного самолета состоит в его способности наносить удары в качестве стратегического бомбардировщика. Он будет способен поражать цели, находящиеся на большом удалении», — разъяснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что самолета следует остерегаться именно Соединенным Штатам. Его характеристики вполне позволяют нанести удар по американским силам и значительно ослабить позиции США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в США признали, что для истребителей F-22 и F-35 серьезную угрозу представляют российские зенитно-ракетные системы С-400, сообщает сайт 360tv.ru. Тем временем, по данным The Drive, российские Ту-22М3 станут для НАТО серьезной проблемой в Средиземном море.