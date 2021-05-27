Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц

Москва, 27 мая. Улицы российских городов иногда носят причудливые названия. Один из руководителей Союза краеведов Алексей Ерофеев рассказал, каким образом их выбирают.

И в крупных, и в малых городах России встречаются необычные наименования. Так, например, в Москве есть Кривоколенный переулок, проезд Соломенной сторожки и даже улица Ленивка. Подобные названия происходят из революционного прошлого страны. На примере Петербурга эксперт объяснил, как создавались названия проездов и линий.

«Коломяги есть, там были линии. Потом первая линия стала Алексеевской. Остальные так и остались. Конная лавка, какой-нибудь пятый проезд. Проезд третьей конной лавки. Это стихийно возникшее название, получается так длинно. Сейчас по правилам в названии улиц больше трех слов нельзя», — объяснил эксперт, выступая в медиацентре «Патриот».

Кроме того, Ерофеев напомнил, что после революции, Великой Отечественной войны и после распада СССР произошло множество масштабных переименований. Большую часть ценных топонимов удалось вернуть.

Переименования улиц стали одной из тем для обсуждения в ходе конференции, которую организовали в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». В рамках мероприятия также поднимался вопрос строительства небоскреба «Лахта-центр — 2» в Петербурге.