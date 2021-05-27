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новостей
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
15:18
Экономика
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Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц

  /   Обновлено: 27 мая 2021 15:32
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
pixabay.com

Москва, 27 мая. Улицы российских городов иногда носят причудливые названия. Один из руководителей Союза краеведов Алексей Ерофеев рассказал, каким образом их выбирают.

И в крупных, и в малых городах России встречаются необычные наименования. Так, например, в Москве есть Кривоколенный переулок, проезд Соломенной сторожки и даже улица Ленивка. Подобные названия происходят из революционного прошлого страны. На примере Петербурга эксперт объяснил, как создавались названия проездов и линий.

«Коломяги есть, там были линии. Потом первая линия стала Алексеевской. Остальные так и остались. Конная лавка, какой-нибудь пятый проезд. Проезд третьей конной лавки. Это стихийно возникшее название, получается так длинно. Сейчас по правилам в названии улиц больше трех слов нельзя», — объяснил эксперт, выступая в медиацентре «Патриот».

Кроме того, Ерофеев напомнил, что после революции, Великой Отечественной войны и после распада СССР произошло множество масштабных переименований. Большую часть ценных топонимов удалось вернуть.

Переименования улиц стали одной из тем для обсуждения в ходе конференции, которую организовали в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». В рамках мероприятия также поднимался вопрос строительства небоскреба «Лахта-центр — 2» в Петербурге.

 

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ерофеев улицы названия
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