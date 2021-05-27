МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Североморск, 27 мая. Экипаж сверхзвукового самолета МиГ-31 поднялся в небо для сопровождения патрульного воздушного судна ВВС Норвегии над Баренцевым морем, передает пресс-служба Северного флота РФ.

Действия экипажа истребителя МиГ-31 позволили не допустить нарушение государственных границ России, передает РИА Новости.

Такой случай уже не первый за недавнее время. Ранее сообщалось, что истребитель ВКС РФ перехватил самолеты ВВС США и Норвегии над Баренцевым морем. Российским средствам радиолокационного наблюдения удалось вовремя зафиксировать приближение воздушных судов к границам РФ.