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МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
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27 мая 15:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:47
Экономика
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Все новости

МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

  /   Обновлено: 27 мая 2021 15:22
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
flot.com  /  Пресс-служба Северного флота

Североморск, 27 мая. Экипаж сверхзвукового самолета МиГ-31 поднялся в небо для сопровождения патрульного воздушного судна ВВС Норвегии над Баренцевым морем, передает пресс-служба Северного флота РФ.

Действия экипажа истребителя МиГ-31 позволили не допустить нарушение государственных границ России, передает РИА Новости.

Такой случай уже не первый за недавнее время. Ранее сообщалось, что истребитель ВКС РФ перехватил самолеты ВВС США и Норвегии над Баренцевым морем. Российским средствам радиолокационного наблюдения удалось вовремя зафиксировать приближение воздушных судов к границам РФ.

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северный флот баренцево море миг-31 ввс норвегии
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