Песков заявил, что Россия сделает все для защиты задержанной в Минске Софии Сапеги

Москва, 27 мая. Россия будет делать все необходимое, чтобы оказать защиту Софии Сапеге, задержанной в Минске.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, учитывая особый характер межгосударственных отношений РФ и Белоруссии, эта защита прав может осуществляться в самых разных форматах и в самых разных режимах. Он добавил, что Кремлю неизвестно о планах выйти с конкретными предложениями к белорусской стороне в связи с инцидентом.

Ранее стало известно, что суд в Белоруссии назначил дату заседания, на котором рассмотрят жалобу на задержание Софии Сапеги. Заявление поступило от ее адвоката.