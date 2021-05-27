Миронов похвастался достижениями подросшего сына, которого скрывал шесть лет

Москва, 27 мая. Российский актер Евгений Миронов похвалился перед фанатами успехами единственного сына Петра. Долгое время артист скрывал информацию о существовании ребенка.

Личная жизнь худрука Театра наций скрыта от поклонников и представителей СМИ, артист старается не афишировать подробности. Однако недавно в своем Instagram-аккаунте он нарушил это правило.

Миронов опубликовал фотографию шестилетнего сына Петра. Артист похвастался достижениями подросшего сына и сообщил, что очень горд за него.

«Моя гордость. Сын окончил первый класс с кучей медалей и дипломов. Дерзай, мой мальчик!» — обратился Миронов к наследнику.

Впервые о существовании мальчика поклонники узнали осенью прошлого года, когда актер появился на премьере анимационного фильма «Белка и Стрелка. Карибская тайна» с неизвестным мальчиком. Позже он сообщил публике, что компанию ему составил сын. Фанаты, увидевшие новую публикацию в звездном аккаунте отметили, что Петр невероятно похож на своего талантливого отца.

«У вас есть сын? Вот это новости! И такой уже умничка»; «Мальчик — точная ваша копия. Такой же умничка растет»; «Похоже, не я одна не знала, что у вас, Евгений, есть сын... Поздравляю со всеми достижениями и вас, и вашего сынулю», — радостно прокомментировали подписчики.

О том, кто родил ребенка от Миронова, ничего неизвестно. По слухам, артист обратился за помощью к суррогатной матери в частную клинику, где родились двойняшки примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Некоторое время назад артист стал гостем пышного празднества 50-летия старшей дочери Примадонны. На мероприятии Миронов рассказал, как перенервничал и ошибся при знакомстве с Кристиной Орбакайте.