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27 мая 15:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:47
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
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Миронов похвастался достижениями подросшего сына, которого скрывал шесть лет

  /   Обновлено: 27 мая 2021 15:12
Шоу-бизнес
Миронов похвастался достижениями подросшего сына, которого скрывал шесть лет
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 27 мая. Российский актер Евгений Миронов похвалился перед фанатами успехами единственного сына Петра. Долгое время артист скрывал информацию о существовании ребенка.

Личная жизнь худрука Театра наций скрыта от поклонников и представителей СМИ, артист старается не афишировать подробности. Однако недавно в своем Instagram-аккаунте он нарушил это правило.

Миронов опубликовал фотографию шестилетнего сына Петра. Артист похвастался достижениями подросшего сына и сообщил, что очень горд за него.

«Моя гордость. Сын окончил первый класс с кучей медалей и дипломов. Дерзай, мой мальчик!» — обратился Миронов к наследнику.

Впервые о существовании мальчика поклонники узнали осенью прошлого года, когда актер появился на премьере анимационного фильма «Белка и Стрелка. Карибская тайна» с неизвестным мальчиком. Позже он сообщил публике, что компанию ему составил сын. Фанаты, увидевшие новую публикацию в звездном аккаунте отметили, что Петр невероятно похож на своего талантливого отца.

«У вас есть сын? Вот это новости! И такой уже умничка»;

«Мальчик — точная ваша копия. Такой же умничка растет»;

«Похоже, не я одна не знала, что у вас, Евгений, есть сын... Поздравляю со всеми достижениями и вас, и вашего сынулю», — радостно прокомментировали подписчики.

О том, кто родил ребенка от Миронова, ничего неизвестно. По слухам, артист обратился за помощью к суррогатной матери в частную клинику, где родились двойняшки примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Некоторое время назад артист стал гостем пышного празднества 50-летия старшей дочери Примадонны. На мероприятии Миронов рассказал, как перенервничал и ошибся при знакомстве с Кристиной Орбакайте.

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актер миронов семья
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Все новости / Шоу-бизнес / Миронов похвастался достижениями подросшего сына, которого скрывал шесть лет
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