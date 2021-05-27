Аэропорт Йошкар-Олы будет носить имя известного композитора Андрея Эшпая

Йошкар-Ола, 27 мая. Аэропорту столицы Марий Эл выбрали имя, теперь он будет называться в честь известного композитора.

В Общественной палате Марий Эл провели круглый стол, на котором аэропорту города Йошкар-Ола присвоили имя. Воздушную гавань столицы региона назовут в честь Андрея Эшпая.

Музыку композитора из Марий Эл знают и исполняют по всему миру, рассказал председатель регионального Союза композиторов Валерий Кульшетов. Он отметил, что Андрей Эшпай написал музыку для гимна марийской столицы, а также поставил композитора в один ряд с такими деятелями искусства, как Валерия Кульшетова и Андрей Яковлевич, передает «МедиаПоток».

Ранее сообщалось, что в Грозном выбрали имя для аэропорта. Большинством голосов (почти 90%) было решено, что воздушная гавань Чеченской Республики будет носить имя Ахмата-Хаджи Кадырова.