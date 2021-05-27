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27 мая 15:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:47
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
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Звезда "Реальных пацанов" Федункив рассказала о разбитом сердце и тяжести одиночества

Шоу-бизнес
Звезда "Реальных пацанов" Федункив рассказала о разбитом сердце и тяжести одиночества
instagram.com  /  @marina_phedunkiv

Москва, 27 мая. Российская актриса Марина Федункив в 49 лет еще не обрела женское счастье. В откровенном интервью звезда впервые рассказала о неудавшихся браках и одиночестве.

Артистка тщательно оберегает свою личную жизнь, однако впервые решила рассказать, почему у нее не сложились отношения в двух браках. Первым мужем артистки был Сергей Щелчков. Пара официально не регистрировала свои отношения. Они были вместе больше 12 лет, пока однажды, вернувшись с очередных гастролей, актриса не почувствовала присутствие другой женщины в квартире. Выяснилось, что мужчина периодически изменял ей с другими. Собрав вещи, Федункив немедленно ушла от супруга.

Со вторым мужем актриса прожила 13 лет. По словам звезды, все эти годы она словно выкинула «в никуда», поскольку почти все время пыталась бороться с наркотической и алкогольной зависимостью возлюбленного. Мужчина даже неоднократно поднимал на нее руку, но Федункив было стыдно обращаться в полицию с побоями, поэтому она продолжала терпеть издевательства. Второй супруг также разбил артистке сердце, и она ушла от него.

В Сети почти нет информации о втором браке актрисы сериала «Реальные пацаны». Однако в СМИ предполагают, что Федункив была замужем за предпринимателем по имени Михаил. Сейчас она живет одна, поскольку в двух браках у нее не родились дети. По ее словам, одиночество ей дается с трудом.

«Иногда бывает так тяжело, что хочется реветь», — откровенно рассказала звезда изданию «Собеседник».

В одном из своих недавних интервью Федункив рассказала, что в детстве очень любила «собирать эмоции» на разных мероприятиях. Ей нравилось посещать свадьбы и похороны.

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семья одиночество реальные пацаны федункив
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