Звезда "Реальных пацанов" Федункив рассказала о разбитом сердце и тяжести одиночества

Москва, 27 мая. Российская актриса Марина Федункив в 49 лет еще не обрела женское счастье. В откровенном интервью звезда впервые рассказала о неудавшихся браках и одиночестве.

Артистка тщательно оберегает свою личную жизнь, однако впервые решила рассказать, почему у нее не сложились отношения в двух браках. Первым мужем артистки был Сергей Щелчков. Пара официально не регистрировала свои отношения. Они были вместе больше 12 лет, пока однажды, вернувшись с очередных гастролей, актриса не почувствовала присутствие другой женщины в квартире. Выяснилось, что мужчина периодически изменял ей с другими. Собрав вещи, Федункив немедленно ушла от супруга.

Со вторым мужем актриса прожила 13 лет. По словам звезды, все эти годы она словно выкинула «в никуда», поскольку почти все время пыталась бороться с наркотической и алкогольной зависимостью возлюбленного. Мужчина даже неоднократно поднимал на нее руку, но Федункив было стыдно обращаться в полицию с побоями, поэтому она продолжала терпеть издевательства. Второй супруг также разбил артистке сердце, и она ушла от него.

В Сети почти нет информации о втором браке актрисы сериала «Реальные пацаны». Однако в СМИ предполагают, что Федункив была замужем за предпринимателем по имени Михаил. Сейчас она живет одна, поскольку в двух браках у нее не родились дети. По ее словам, одиночество ей дается с трудом.

«Иногда бывает так тяжело, что хочется реветь», — откровенно рассказала звезда изданию «Собеседник».

В одном из своих недавних интервью Федункив рассказала, что в детстве очень любила «собирать эмоции» на разных мероприятиях. Ей нравилось посещать свадьбы и похороны.