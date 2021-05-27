Японский кроссовер Toyota Highlander заполучил модификацию Bronze Edition

Даллас, 27 мая. Автопроизводитель разработал специальную версию для кроссовера на американском рынке.

Автомобилестроительная компания из Японии представила общественности новую версию Toyota Highlander под названием Bronze Edition. Модель поступит в продажу этой осенью.

Новинка расположилась в спектре комплектаций посередине между люксовой Limited и версией XLE. Примечательно, что вариация разработана для рынка США, который является главным для модели Highlander.

Основным изменением в новом автомобиле стало добавление украшений бронзового цвета. Если внешне на кроссовер установили «бронзовые» диски, то внутри машину облагородили через пороги, надписи на ковриках, различные вставки на пассажирских сиденьях и через дизайн панели и дверей.

Модель начнут реализовать в комплекте с гибридным двигателем на 2,5 литра, работающим в паре с электромеханическим вариатором. Мощность обновленного Highlander — 246 л. с.

В корпорации ранее сообщали о том, что намерены вложить почти триллион долларов в разработку двух новых автомобилей, которые станут по-настоящему «умными» и электрифицированными.