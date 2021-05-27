Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации

Связанная с Михаилом Ходорковским НКО «Открытая Россия»1 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) прекращает свою деятельность и закрывает региональные отделения. В комментарии ФАН доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов призвал не переоценивать опасения представителей интересов официального Лондона.

Информация о ликвидации «Открытки» появилась в четверг, 27 мая. Соответствующее уведомление было размещено в социальных сетях НКО. Организаторы аргументировали такое решение рассмотрением Госдумой поправок к статье 284.1 УК РФ о нежелательных организациях. Эти поправки существенно ужесточают ответственность за сотрудничество с НКО. В беседе с «Коммерсантом» директор организации Андрей Пивоваров сообщил, что все члены «Открытки» были исключены из структуры.

«Их членство аннулировано — во избежание возможного преследования. Нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников», — добавил он.

Так, по мнению Карнаухова, не стоит переоценивать проблему восприятия представителями «Открытки» действий органов законодательной власти. В качестве примера он привел Стэнфордский и Йельский университеты — некоторые «несистемные оппозиционеры» проходили в этих учебных заведениях курсы, однако это не означает, что университеты будут признавать нежелательными организациями, а их студентов начнут преследовать.

«Возникает вопрос — на что направлены эти законодательные меры. В этой связи принятие ими решения по закрытию или открытию тех или иных организаций — это маневры, которые не имеют существенного значения для эффективности функционирования всей той армады, которую за 20 с лишним лет нагородили на территории России», — считает политолог.

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На примере многолетней истории противостояния с американским Национальным фондом в поддержку демократии (NED2 — в июле 2015 года НКО была внесена Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной) Карнаухов объяснил, что ограничения создали западным спецслужбам проблемы, но не сорвали полностью их подрывную работу.

«Уже на следующий год после запрета NED осуществлял деятельность на территории РФ и финансировал свои подконтрольные организации более чем на 10 миллионов долларов, и это только официально. Спустя шесть лет мы узнаем, что фонд отдает команды по осуществлению слежки за передвижением войск в России. То есть в случае с «Открыткой» у нас есть основания полагать, что они и дальше будут пытаться совершать свою разведывательную, подрывную или иную деятельность», — резюмировал доцент РАНХиГС.

Ранее телеканал НТВ показал фильм «Мундеп от округа Колумбия». В материале было раскрыто финансовое сотрудничество Пивоварова с британской «Открытой Россией» по организации форумов проекта «Объединенные демократы» (проект «Открытого Петербурга» — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

2 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций