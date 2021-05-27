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27 мая 15:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
15:18
Экономика
Концерн Uniper решил покинуть российский рынок
15:18
Происшествия
Охранника Стивена Сигала задержали по подозрению в мошенничестве
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Вассерман на пальцах объяснил, почему Пентагон отказывается называть РФ врагом

Армия
Вассерман на пальцах объяснил, почему Пентагон отказывается называть РФ врагом
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 мая. Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман ответил на заявление пресс-секретаря минобороны США о том, что в Пентагоне не считают Россию врагом.

Эксперт заявил, что какими бы ни были слова должностных лиц Соединенных Штатов, они не меняют сути политики Запада, где Россию считают «добычей», пишет «ПолитРоссия».

«Формулировки в данном случае не меняют смысла – употребляют они слово «враг» или нет, выражают они именно это», – на пальцах объяснил Вассерман.

Вместе с этим он отметил, что большинство западных политиков, включая должностных лиц Пентагона, смотрят на Россию не как на врага, а как на «добычу».

«А это ничуть не лучше», – резюмировал Вассерман.

Пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби ранее поправил одного из участников регулярной пресс-конференции ведомства. Журналист спросил Кирби о совместных маневрах российских и сербских военных инженеров, указав РФ в качестве «врага» НАТО. В ответ на это официальный представитель Пентагона заявил, что никто в министерстве не называет Россию врагом, и это «не то определение, которое бы мы использовали», пишет RT. Тем не менее, это не мешает американцам рассуждать о способах ядерной атаки на Россию из космоса.

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россия сша вассерман
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