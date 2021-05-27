Вассерман на пальцах объяснил, почему Пентагон отказывается называть РФ врагом

Москва, 27 мая. Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман ответил на заявление пресс-секретаря минобороны США о том, что в Пентагоне не считают Россию врагом.

Эксперт заявил, что какими бы ни были слова должностных лиц Соединенных Штатов, они не меняют сути политики Запада, где Россию считают «добычей», пишет «ПолитРоссия».

«Формулировки в данном случае не меняют смысла – употребляют они слово «враг» или нет, выражают они именно это», – на пальцах объяснил Вассерман.

Вместе с этим он отметил, что большинство западных политиков, включая должностных лиц Пентагона, смотрят на Россию не как на врага, а как на «добычу».

«А это ничуть не лучше», – резюмировал Вассерман.

Пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби ранее поправил одного из участников регулярной пресс-конференции ведомства. Журналист спросил Кирби о совместных маневрах российских и сербских военных инженеров, указав РФ в качестве «врага» НАТО. В ответ на это официальный представитель Пентагона заявил, что никто в министерстве не называет Россию врагом, и это «не то определение, которое бы мы использовали», пишет RT. Тем не менее, это не мешает американцам рассуждать о способах ядерной атаки на Россию из космоса.