Депутат бундестага указал на роль Запада в «проколе» КГБ Белоруссии с Ryanair

Берлин, 27 мая. Парламентарий Бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал скандал, разгорающийся в Европе из-за инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair.

Инцидент с экстренной посадкой авиалайнера ирландских авиалиний Ryanair в аэропорту Минска произошел из-за действий спецслужб Белоруссии инициированных с подачи западных коллег. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказал парламентарий Бундестага Вальдемар Гердт.

Политик заявил о том, что западные спецслужбы сообщили КГБ Белоруссии о нахождении на борту Ryanair обвиняемого в экстремизме белорусского гражданина Романа Протасевича. Он пояснил, что подобным образом иностранные провокаторы изначально планировали создать прецедент, нужный Западу для введения новых санкций в отношении Минска.

«Так ловиться на этом… Это непростительно», — заявил Гердт, указывая на прокол КГБ с Ryanair, в итоге спровоцировавший ситуацию, в которой Запад получил прекрасный повод для закрытия воздушного пространства стран ЕС для работы белорусских авиаперевозчиков.

Одновременно с этим немецкий парламентарий назвал реакцию ЕС на происшествие с Ryanair неадекватной. При этом он пояснил, что к подобным мерам страны Евросоюза не прибегали даже во время скандальной истории с бывшим сотрудником АНБ США Эдвардом Сноуденом. Стоит отметить, что в Белоруссии отвергают обвинения Запада в свой адрес по поводу инцидента с авиалайнером ирландской авиакомпании. Помимо этого, в Минске создали Комиссию для расследования обстоятельств экстренной посадки этого самолета.

Ранее эксперты отмечали, что на нынешнюю истерику Запада из-за инцидента с рейсом Ryanair у Белоруссии найдутся способы для ответа.