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27 мая 15:47
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новостей
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
15:18
Экономика
Концерн Uniper решил покинуть российский рынок
15:18
Происшествия
Охранника Стивена Сигала задержали по подозрению в мошенничестве
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Депутат бундестага указал на роль Запада в «проколе» КГБ Белоруссии с Ryanair

Политика
Депутат бундестага указал на роль Запада в «проколе» КГБ Белоруссии с Ryanair
pixabay.com  /  Steve001

Берлин, 27 мая. Парламентарий Бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал скандал, разгорающийся в Европе из-за инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair.

Инцидент с экстренной посадкой авиалайнера ирландских авиалиний Ryanair в аэропорту Минска произошел из-за действий спецслужб Белоруссии инициированных с подачи западных коллег. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказал парламентарий Бундестага Вальдемар Гердт.

Политик заявил о том, что западные спецслужбы сообщили КГБ Белоруссии о нахождении на борту Ryanair обвиняемого в экстремизме белорусского гражданина Романа Протасевича. Он пояснил, что подобным образом иностранные провокаторы изначально планировали создать прецедент, нужный Западу для введения новых санкций в отношении Минска.

«Так ловиться на этом… Это непростительно», — заявил Гердт, указывая на прокол КГБ с Ryanair, в итоге спровоцировавший ситуацию, в которой Запад получил прекрасный повод для закрытия воздушного пространства стран ЕС для работы белорусских авиаперевозчиков.

Одновременно с этим немецкий парламентарий назвал реакцию ЕС на происшествие с Ryanair неадекватной. При этом он пояснил, что к подобным мерам страны Евросоюза не прибегали даже во время скандальной истории с бывшим сотрудником АНБ США Эдвардом Сноуденом. Стоит отметить, что в Белоруссии отвергают обвинения Запада в свой адрес по поводу инцидента с авиалайнером ирландской авиакомпании. Помимо этого, в Минске создали Комиссию для расследования обстоятельств экстренной посадки этого самолета.

Ранее эксперты отмечали, что на нынешнюю истерику Запада из-за инцидента с рейсом Ryanair у Белоруссии найдутся способы для ответа.

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белоруссия германия ryanair протасевич
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