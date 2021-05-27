Почти 10 млрд рублей выделят в России на реабилитацию инвалидов

Москва, 27 мая. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости поддержки инвалидов и ветеранов.

Российский кабмин переведет более 9,5 млрд рублей на счет Фонда социального страхования (ФСС), чтобы поддержать инвалидов, а также ветеранов. Об этом пишет «Российская газета».

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин указал, что инвалиды должны иметь возможность получать важнейшие для них средства реабилитации, среди которых кресла-коляски, протезы, а также другие предметы.

Во время заседания кабинета министров Мишустин подчеркнул также, что начать получение помощи граждане должны в 2021 году. Ранее президент страны Владимир Путин подписал указ о новом порядке получения социальных и страховых пенсий для инвалидов.