Аксенов пообещал, что россияне смогут достойно отдохнуть в Крыму этим летом

Симферополь, 27 мая. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поделился ожиданиями от предстоящего курортного сезона в эксклюзивном интервью для ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в регионе питают большие надежды на то, что это лето станет еще более успешным, чем рекордный сезон 2019 года. Вся необходимая инфраструктура полностью готова к приему туристов.

«Уверен, что Крым обеспечит гостям достойный уровень отдыха, и это будет не в ущерб крымчанам. Места хватит всем», — сказал он.

Аксенов отметил, что после воссоединения с материковой Россией в Крыму появились 43 новые гостиницы. Еще 334 объекта размещения прошли реставрацию. В течение ближайших пяти лет работа в этом направлении будет продолжаться. Регион получит еще 20 тысяч новых номеров, резюмировал он.

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Ранее Аксенов заявил, что Крым пробил блокаду водного кризиса. Глава региона отметил, что ситуация с запасами пресной воды будет постепенно улучшаться.