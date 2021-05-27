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Все новости
27 мая 15:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
15:18
Экономика
Концерн Uniper решил покинуть российский рынок
15:18
Происшествия
Охранника Стивена Сигала задержали по подозрению в мошенничестве
15:18
Шоу-бизнес
Бедрос Киркоров рассказал, как Ванга передала ему дар исцеления
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Аксенов пообещал, что россияне смогут достойно отдохнуть в Крыму этим летом

Политика
Аксенов пообещал, что россияне смогут достойно отдохнуть в Крыму этим летом
glava.rk.gov.ru

Симферополь, 27 мая. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поделился ожиданиями от предстоящего курортного сезона в эксклюзивном интервью для ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в регионе питают большие надежды на то, что это лето станет еще более успешным, чем рекордный сезон 2019 года. Вся необходимая инфраструктура полностью готова к приему туристов.

«Уверен, что Крым обеспечит гостям достойный уровень отдыха, и это будет не в ущерб крымчанам. Места хватит всем», — сказал он.

Аксенов отметил, что после воссоединения с материковой Россией в Крыму появились 43 новые гостиницы. Еще 334 объекта размещения прошли реставрацию. В течение ближайших пяти лет работа в этом направлении будет продолжаться. Регион получит еще 20 тысяч новых номеров, резюмировал он.

Полную версию интервью читайте на сайте ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Аксенов заявил, что Крым пробил блокаду водного кризиса. Глава региона отметил, что ситуация с запасами пресной воды будет постепенно улучшаться.

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крым аксенов туризм
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