Медиагруппа «Патриот» представила нового партнера

Москва, 27 мая. Сетевое издание Veterans Team и Медиагруппа «Патриот» 27 мая объявили о начале партнерства. Сотрудничество прокомментировали представители изданий.

Veterans Team публикует мнения экспертов, а также новости по темам, имеющим отношение к нашей родине. Шеф-редактор Александр Суслонов выразил уверенность в эффективности сотрудничества. По его словам, для издания ценен опыт коллег из медиагруппы. Суслонов также подчеркнул схожесть взглядов партнеров по вопросам чести и достоинства, патриотизма и свободы слова.

Поприветствовал новых партнеров и глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. Он сказал, что издание Veterans Team публикует статьи для думающих людей, предоставляя их вниманию качественный и ценный контент. Столярчук также отметил возможность создания успешных будущих проектов с новым партнером.

Ранее сообщалось о начале сотрудничества Медиагруппы «Патриот» с порталом Monavista Daily. О партнерстве медиагруппы с изданием Татарстана стало известно 25 мая.