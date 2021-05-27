Генконсульство Франции в Москве начинает прием заявок на визы с 1 июня

Москва, 27 мая. Россияне с 1 июня снова смогут подавать запросы на выдачу виз в генконсульство Франции в Москве.

Речь идет о продлении пятилетней многократной краткосрочной визы, которую ранее выдали власти Франции, но срок ее действия истек из-за пандемии. Как сообщается на сайте ведомства, пока другие заявители не могут запросить кратковременную визу для разрешения на въезд.

«Постепенное возобновление не означает, что условия и санитарные требования для въезда на национальную территорию Франции были изменены для выходцев из России», — говорится в сообщении димписсии.

Для того, чтобы подать заявление, нужно предоставить истекшую визу и подтверждающие документы для запланированной поездки во Францию, добавили в генконсульстве.

Ранее сообщалось, что рейс французской авиационной компании AirFrance по маршруту из Парижа в Москву был отменен 27 мая.