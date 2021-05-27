Кемеровские спасатели освободили застрявшую в заборе косулю

Кемерово, 27 мая. В Кемерове спасатели пришли на помощь животному, которое застряло между прутьями металлического забора. Инцидент произошел в Заводском районе города.

Сотрудник одного из промпредприятий сообщил спасателям, что животное в беде, пишет газета A42.RU. Оперативно прибывшие специалисты раздвинули прутья забора и освободили косулю. Испуганное животное убежало сразу, как оказалось на свободе.

Застрявшую между бетонными плитами лису спасли в Тверской области, сообщал ФАН. Местные жители помогли освободиться дикому животному, которое провалилось в ловушку и оказалось обездвиженным.