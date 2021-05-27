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27 мая 17:15
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новостей
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:14
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
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Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
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Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
16:57
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Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию

Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
Федеральное агентство новостей  / 

В настоящий момент фиксируется минимальное укрепление рубля по отношению к доллару и евро. Кроме того, наблюдается равновесие между покупателями и продавцами, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, накануне нефть торговалась с небольшим повышением. Импульс, который начался на прошлой неделе, продолжается. На прошлой неделе цена за нефть марки Brent преодолела отметку в 69 долларов за баррель. Сейчас нефть торгуется в районе 68 долларов за баррель. Рынок сырья находится в балансе.

«Вчера позитивными новостями выступили данные по США — официальные цифры по запасам нефти, которые снижаются более высокими темпами, чем ожидалось ранее. Кроме того, порадовали сообщения о сокращении запасов бензина. Тоже выше ожиданий. Это говорит о том, что в Америке идет активное восстановление экономики и потребления топлива. Все это обусловлено высокими темпами вакцинации, началом автомобильного сезона и увеличением авиаперелетов, путешествий и так далее. Все это серьезно поддерживает спрос на нефть», — пояснили эксперты.

Аналитики заметили, что участники рынка ждут итогов переговоров с Ираном. Даже если соглашение и будет заключено, то Иран в любом случае не сможет сразу перенасытить рынок своей нефтью. Это позитивный фактор для нефтяных цен.

Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
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При этом, отмечают эксперты, сохраняется угроза коронавируса. Например, в одном из самых крупных штатов Австралии вводится локдаун на неделю. Очаги вспышек коронавируса еще могут появляться, что в свою очередь оказывает давление на нефть.

Что касается отечественной валюты, по словам экспертов, курс «прилип» к 73,50 рубля за доллар и находится на этом уровне уже целую неделю. Аналитики фиксируют минимальное укрепление. Сейчас наблюдается равновесие между покупателями и продавцами.

«Последнюю неделю рубль плавно, не сильно, но укрепляется. У рынка есть понимание, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не приведет к резкой перезагрузке в отношениях между странами. И серьезного прогресса ждать не стоит. Кроме того, сохраняется санкционная риторика со стороны европейских стран, связанная с ситуацией вокруг Белоруссии. Уже Великобритания угрожает России санкциями. Риск санкций начинает увеличиваться и это, конечно, сдерживает рубль от какого-то серьезного укрепления», — пояснили эксперты.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что в настоящее время российская валюта стабильно укрепляется к доллару и евро за счет высоких цен на нефть, сокращения геополитической напряженности в преддверии встречи президентов США и России, а также благодаря высокому спросу среди инвесторов на рисковые активы. В ближайший месяц резких изменений на сырьевых рынках не ожидается: нефть, вероятнее всего, останется на уровне 65–68 долларов за баррель, что будет фактором поддержки для национальной валюты.

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нефть россия сша белоруссия рубль
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