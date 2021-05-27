Суд рассмотрит жалобу на задержание россиянки Сапеги 28 мая

Минск, 27 мая. Белорусский суд назначил дату заседания, на котором рассмотрят жалобу на задержание Софии Сапеги. Заявление поступило от адвоката девушки.

Иск должны рассмотреть на закрытом заседании. Юрист Александр Филанович указал, что поводом для жалобы стало то, что он не ознакомился с документами, которые касались задержания гражданки РФ.

Россиянке скоро должны предъявить обвинение по белорусскому законодательству. В настоящее время девушка находится под стражей. Гражданке РФ грозит до 12 лет тюрьмы. Сапега была задержана белорусскими правоохранителями в Минске вместе с Романом Протасевичем, который является основателем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, сообщал ФАН.