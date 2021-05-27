Иск Навального к пресс-секретарю президента РФ рассмотрят 15 июня

Москва, 27 мая. Рассмотрение гражданского дела по иску Алексея Навального к Дмитрию Пескову состоится 15 июня в 11:45 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь Пресненского районного суда.

При этом Навального не будут доставлять на заседание. Будет ли блогер принимать участие по видеосвязи, информации пока нет.

Алексей Навальный обратился в суд после того, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков якобы связал его деятельность с американскими спецслужбами. Осужденный подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.